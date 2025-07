Israël en guerre : le New York Times corrige son article concernant un enfant de Gaza qui serait prétendument « affamé »

Dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter), le New York Times a rectifié un de ses articles qui est devenu viral pour avoir présenté un enfant gazaoui de 18 mois, Mohammed Zakaria al-Mutawaq, dans une situation corporelle dramatique, prétendument « affamé ».

Le journal américain a précisé dans son post que Mohammed Zakaria al-Mutawaq souffrait d’une condition médicale préexistante qui affecte son apparence.

« Les enfants à Gaza sont mal nourris et affamés, comme l’ont documenté les journalistes du New York Times et d’autres. Nous avons récemment publié un article sur les civils les plus vulnérables de Gaza, notamment Mohammed Zakaria al-Mutawaq, âgé d’environ 18 mois et souffrant de malnutrition sévère. Nous avons depuis appris de nouvelles informations, notamment de l’hôpital qui l’a soigné et de ses dossiers médicaux, et avons mis à jour notre article pour ajouter des précisions sur ses problèmes de santé préexistants. Ces détails supplémentaires offrent aux lecteurs une meilleure compréhension de sa situation. Nos journalistes et photographes continuent de rapporter depuis Gaza avec courage, sensibilité et en prenant des risques personnels, afin que les lecteurs puissent voir de leurs propres yeux les conséquences de la guerre« , a indiqué le New York Times.

Ce rectificatif du quotidien américain fait suite à la demande du consulat général d’Israël à New York suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de la photo de Mohammed Zakaria al-Mutawaq avec son frère. Selon les informations des médias israéliens, le consulat avait informé le NYT de l’état de santé du bébé gazaoui.

Par ailleurs, le ministère israélien des Affaires étranges a partagé une photo supplémentaire de Mohammed Zakaria al-Mutawaq, dans un post publié sur X, montrant l’état de l’enfant par rapport à celui de sa mère et de son frère, soulignant comment ses conditions préexistantes ont contribué à son état physique.

Unlike his brother standing by his side, Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq suffers from cerebral palsy. But BBC, CNN, Daily Express, and The New York Times spread a misleading story using a picture of a sick, disabled child to promote a narrative of mass starvation in Gaza —… pic.twitter.com/dfkwQKS13i — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) July 29, 2025

« Contrairement à son frère qui se tient à ses côtés, Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq souffre de paralysie cérébrale. Mais la BBC, CNN, le Daily Express et le New York Times ont diffusé une information trompeuse en utilisant la photo d’un enfant malade et handicapé pour promouvoir un récit de famine massive à Gaza, faisant ainsi le jeu de la propagande du Hamas. Sans véritable divulgation. Sans contexte médical. Sans déontologie journalistique« , a informé le ministère israélien.

Cette clarification du New York Times intervient alors que l’État d’Israël fait face à une véritable cabale médiatique. En effet, depuis plus d’une semaine, les médias internationaux divulguent les informations relayées par le Hamas, faisant état d’une « famine » dans la bande de Gaza qui serait orchestré par Israël.

Ces informations divulguées par les médias ont permis aux États occidentaux d’accentuer la pression sur Israël et de renforcer indirectement le Hamas, nuisant considérablement aux négociations pour un cessez-le-feu à Gaza, qui sont actuellement au point mort.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités