Israël en guerre : Steve Witkoff se rendra demain en Israël, afin de relancer les négociations de cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations du Jerusalem Post, l’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, devrait arriver demain en Israël, dans le but de débloquer les négociations de cessez-le-feu à Gaza, qui sont actuellement au point mort.

Le site américain Axios rapporte également que le premier voyage de Steve Witkoff en Israël depuis près de six mois intervient alors que la communauté internationale fait pression pour que davantage d’aide humanitaire soit acheminée à Gaza. En ce sens, l’envoyé américain pourrait aussi se rendre au siège de la Fondation humanitaire pour Gaza (GHF), située au sein même de l’enclave palestinienne.

La venue de Steve Witkoff en Israël fait suite aux efforts renouvelés conjoints du gouvernement israélien et de l’administration du président américain, Donald Trump, pour tenter une nouvelle approche plus ferme face au Hamas, dans le but d’aboutir à un nouvel accord de cessez-le-feu.

Par ailleurs, dimanche soir, le Jerusalem Post avait révélé que plusieurs membres de l’administration du président américain Donald Trump estiment que le moment est peut-être venu de proposer un accord global qui entraînerait la libération de tous les otages et la fin de la guerre.

En outre, hier, Maariv avait informé que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, envisagerait d’annexer des territoires de la bande de Gaza, si le Hamas refuse les termes de la proposition d’accord qui a été mise sur la table il y a environ deux semaines et qui a déjà été acceptée par Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités