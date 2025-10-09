Israël en guerre : Le nom des 20 otages vivants qui seront libérés dans le cadre de l’accord vient d’être dévoilé

Les autorités israéliennes ont dévoilé aux médias internationaux et aux familles des otages, le nom des 20 otages vivants qui seront libérés dans le cadre du plan Trump qui a été accepté par Israël et le Hamas.

Les vingt otages vivants sont : Elkana Bohbot, 36 ans ; Bar Kuperstein, 23 ans ; Maxim Herkin, 37 ans ; Segev Kalfon, 27 ans ; Ziv Berman, 28 ans ; Gali Berman, 28 ans ; Eitan Horn, 39 ans ; Ariel Cunio, 28 ans ; David Cunio, 35 ans ; Eitan Mor, 25 ans ;Matan Angrest, 22 ans ; Nimrod Cohen, 21 ans ; Alon Ohel, 24 ans ; Yossef-Haïm Ohana, 25 ans ;Matan Zangauker, 25 ans ; Evyatar David, 24 ans ; Guy Gilboa-Dalal, 24 ans ; Omri Miran, 48 ans ; Rom Braslavski, 21 ans ; Avinatan Or, 32 ans.



Le nom de l’opération du retour de tous les otages en Israël a également été dévoilé : Derekh Eretz (« le savoir-vivre » ou « le chemin de la terre d’Israël »).

Par ailleurs, la chaîne publique saoudienne Al Arabiya a informé que le Hamas a commencé à rassembler les otages dans des lieux sûrs de la bande de Gaza avant leur libération prévue.

Après la libération des otages, le plan Trump, dont la première phase a été accepté par le Hamas et Israël, prévoit la fin immédiate de la guerre dans la bande de Gaza. Les membres du Hamas qui s’engagent à coexister pacifiquement avec Israël et à retirer leurs armes bénéficieront d’une amnistie. Les membres du Hamas qui refuseront, auront le droit de quitter Gaza et bénéficieront d’un passage sûr vers des pays d’accueil.

Dès l’acceptation de cet accord, l’aide sera immédiatement acheminée dans la bande de Gaza incluant la réhabilitation des infrastructures (eau, électricité, assainissement), la réhabilitation des hôpitaux et des boulangeries, ainsi que l’entrée du matériel nécessaire pour déblayer les décombres et ouvrir les routes.

L’entrée de l’aide et de la distribution dans la bande de Gaza se fera sans interférence des deux parties, par l’intermédiaire des Nations Unies et de ses agences, du Croissant-Rouge et d’autres institutions internationales indépendantes de l’une ou l’autre des parties. L’ouverture du point de passage de Rafah dans les deux sens sera soumise au même mécanisme que celui mis en œuvre dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu du 19 janvier 2025.

La bande de Gaza sera ensuite gouvernée sous la gouvernance transitoire temporaire d’un comité palestinien technocratique et apolitique, chargé d’assurer la gestion quotidienne des services publics et des municipalités pour la population de Gaza.

Ce comité sera composé de palestiniens qualifiés et d’experts internationaux, sous la supervision et le contrôle d’un nouvel organe international de transition, le « Conseil de la paix », qui sera dirigé et présidé par Donald Trump, avec d’autres membres et chefs d’État à annoncer, y compris l’ancien premier ministre britannique, Tony Blair.

Cet organisme établira le cadre et gérera le financement du réaménagement de Gaza. Au même moment, l’Autorité palestinienne entreprendra des réformes internes jusqu’à ce qu’elle soit jugée capable de prendre le contrôle de Gaza ultérieurement.

Cet organisme s’appuiera aussi sur les meilleures normes internationales pour créer une gouvernance moderne et efficace qui serve la population de Gaza et soit propice à attirer les investissements. En outre, le plan assure que personne ne sera contraint de quitter Gaza, et ceux qui le souhaitent seront libres de le faire et de revenir.

Huit pays arabes (l’Égypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Turquie, l’Indonésie, le Pakistan) ont salué, dans un communiqué, le plan de Donald Trump, saluant et ses « efforts sincères » pour mettre fin à la guerre à Gaza, et affirmant leur volonté de collaborer pour finaliser un accord de paix dans l’enclave palestinienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités