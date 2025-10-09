Israël en guerre : le gouvernement israélien confirme que Marwan Barghouti ne sera pas libéré dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu

Shos Bedrosian, porte-parole du gouvernement israélien, a confirmé aujourd’hui qu’Israël n’a pas l’intention de libérer le terroriste palestinien Marwan Barghouti dans le cadre d’un accord conclu avec le Hamas pour libérer les otages israéliens détenus à Gaza en échange de terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

« Je peux vous dire à ce stade qu’il ne fera pas partie de cette libération », a déclaré Shosh Bedrosian aux journalistes israéliens à propos de Marwan Barghouti.

Par ailleurs, une source proche du dossier a déclaré plus tôt au Jerusalem Post qu’Israël ne libérera pas les terroristes de la Force Nukhba du Hamas qui ont participé au massacre du 7 octobre.

Le Jerusalem Post rapporte également qu’outre les terroristes de Nukhba, un responsable israélien a indiqué au journal que les prisonniers palestiniens comme Marwan Barghouti, Ahmad Sa’adat, Hassan Salameh et Abbas al-Sayed resteront également en prison.

Ces informations interviennent après que Donald Trump a annoncé tôt ce matin qu’Israël et le Hamas ont accepté la première phase de l’accord de son plan de paix à Gaza. Les vingt otages israéliens vivants devraient être libéré dans les 72 heures.

Après la libération des otages, le plan Trump prévoit la fin immédiate de la guerre dans la bande de Gaza. Les membres du Hamas qui s’engagent à coexister pacifiquement avec Israël et à retirer leurs armes bénéficieront d’une amnistie. Les membres du Hamas qui refuseront, auront le droit de quitter Gaza et bénéficieront d’un passage sûr vers des pays d’accueil.

Dès l’acceptation de cet accord, l’aide sera immédiatement acheminée dans la bande de Gaza incluant la réhabilitation des infrastructures (eau, électricité, assainissement), la réhabilitation des hôpitaux et des boulangeries, ainsi que l’entrée du matériel nécessaire pour déblayer les décombres et ouvrir les routes.

L’entrée de l’aide et de la distribution dans la bande de Gaza se fera sans interférence des deux parties, par l’intermédiaire des Nations Unies et de ses agences, du Croissant-Rouge et d’autres institutions internationales indépendantes de l’une ou l’autre des parties. L’ouverture du point de passage de Rafah dans les deux sens sera soumise au même mécanisme que celui mis en œuvre dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu du 19 janvier 2025.

La bande de Gaza sera ensuite gouvernée sous la gouvernance transitoire temporaire d’un comité palestinien technocratique et apolitique, chargé d’assurer la gestion quotidienne des services publics et des municipalités pour la population de Gaza.

Ce comité sera composé de palestiniens qualifiés et d’experts internationaux, sous la supervision et le contrôle d’un nouvel organe international de transition, le « Conseil de la paix », qui sera dirigé et présidé par Donald Trump, avec d’autres membres et chefs d’État à annoncer, y compris l’ancien premier ministre britannique, Tony Blair.

Cet organisme établira le cadre et gérera le financement du réaménagement de Gaza. Au même moment, l’Autorité palestinienne entreprendra des réformes internes jusqu’à ce qu’elle soit jugée capable de prendre le contrôle de Gaza ultérieurement.

Cet organisme s’appuiera aussi sur les meilleures normes internationales pour créer une gouvernance moderne et efficace qui serve la population de Gaza et soit propice à attirer les investissements. En outre, le plan assure que personne ne sera contraint de quitter Gaza, et ceux qui le souhaitent seront libres de le faire et de revenir.

Huit pays arabes (l’Égypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Turquie, l’Indonésie, le Pakistan) ont salué, dans un communiqué, le plan de Donald Trump, saluant et ses « efforts sincères » pour mettre fin à la guerre à Gaza, et affirmant leur volonté de collaborer pour finaliser un accord de paix dans l’enclave palestinienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités