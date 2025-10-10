Israël en guerre : les États-Unis vont envoyer 200 soldats en Israël pour établir un centre de coordination à Gaza

Un responsable américain a indiqué au Jerusalem Post que les États-Unis enverront environ 200 soldats en Israël dans les prochains jours pour aider à établir un centre de coordination visant à gérer les efforts internationaux à Gaza dans le cadre du plan de paix de Donald Trump.

Selon ce responsable, les troupes devraient arriver dans le courant de la semaine prochaine, et l’ensemble du personnel sera sur le terrain en Israël d’ici dimanche. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’action plus vaste des États-Unis visant à garantir la stabilité à Gaza « jusqu’à la mise en place d’une autorité gouvernementale permanente », a précisé le responsable.

Le nouveau centre, qui sera basé en Israël, se concentrera sur la coordination de l’aide humanitaire, de l’assistance logistique et de la communication entre les différents pays et organisations qui participeront aux efforts de reconstruction et de sécurité dans la bande de Gaza.

« L’objectif est d’éviter le chaos et de garantir que tout le monde puisse communiquer efficacement », a déclaré le responsable américain, soulignant que le centre servira de plaque tournante pour le dialogue et la coordination entre les partenaires internationaux.

En outre, le responsable a noté que le centre sera également chargé de surveiller le respect des termes de l’accord de cessez-le-feu, en veillant à ce que toutes les parties respectent leurs engagements.

Cette information intervient après que le cabinet de sécurité israélien a approuvé hier soir le plan de paix de Donald Trump. Le cessez-le-feu devrait entrer en vigueur à 12h00.

Le plan de Trump prévoit, après la libération des otages israéliens vivants et décédés, la fin immédiate de la guerre dans la bande de Gaza. Les membres du Hamas qui s’engagent à coexister pacifiquement avec Israël et à retirer leurs armes bénéficieront d’une amnistie. Les membres du Hamas qui refuseront, auront le droit de quitter Gaza et bénéficieront d’un passage sûr vers des pays d’accueil.

Dès l’acceptation de cet accord, l’aide sera immédiatement acheminée dans la bande de Gaza incluant la réhabilitation des infrastructures (eau, électricité, assainissement), la réhabilitation des hôpitaux et des boulangeries, ainsi que l’entrée du matériel nécessaire pour déblayer les décombres et ouvrir les routes.

L’entrée de l’aide et de la distribution dans la bande de Gaza se fera sans interférence des deux parties, par l’intermédiaire des Nations Unies et de ses agences, du Croissant-Rouge et d’autres institutions internationales indépendantes de l’une ou l’autre des parties. L’ouverture du point de passage de Rafah dans les deux sens sera soumise au même mécanisme que celui mis en œuvre dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu du 19 janvier 2025.

La bande de Gaza sera ensuite gouvernée sous la gouvernance transitoire temporaire d’un comité palestinien technocratique et apolitique, chargé d’assurer la gestion quotidienne des services publics et des municipalités pour la population de Gaza.

Ce comité sera composé de palestiniens qualifiés et d’experts internationaux, sous la supervision et le contrôle d’un nouvel organe international de transition, le « Conseil de la paix », qui sera dirigé et présidé par Donald Trump, avec d’autres membres et chefs d’État à annoncer, y compris l’ancien premier ministre britannique, Tony Blair.

Cet organisme établira le cadre et gérera le financement du réaménagement de Gaza. Au même moment, l’Autorité palestinienne entreprendra des réformes internes jusqu’à ce qu’elle soit jugée capable de prendre le contrôle de Gaza ultérieurement.

Cet organisme s’appuiera aussi sur les meilleures normes internationales pour créer une gouvernance moderne et efficace qui serve la population de Gaza et soit propice à attirer les investissements. En outre, le plan assure que personne ne sera contraint de quitter Gaza, et ceux qui le souhaitent seront libres de le faire et de revenir.

Huit pays arabes (l’Égypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Turquie, l’Indonésie, le Pakistan) ont salué, dans un communiqué, le plan de Donald Trump, saluant et ses « efforts sincères » pour mettre fin à la guerre à Gaza, et affirmant leur volonté de collaborer pour finaliser un accord de paix dans l’enclave palestinienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités