Israël en guerre : le plan de conquête de la bande de Gaza devrait durer cinq mois

Selon les informations du Jerusalem Post, le plan du gouvernement israélien pour la conquête de la totalité de la bande de Gaza, soutenu par Benjamin Netanyahu, devrait être présenté au cabinet de sécurité aujourd’hui.

Des ministres israéliens ont informé le Washington Post que le plan devrait impliquer environ cinq divisions de Tsahal et durer près de cinq mois. Il impliquera également le déplacement d’environ un million d’habitants de la ville de Gaza et sera probablement approuvé par le cabinet de sécurité aujourd’hui.

Ces informations interviennent alors que les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont au point mort. Depuis deux semaines, Israël et les États-Unis tentent une nouvelle approche plus ferme face au Hamas pour aboutir à un nouvel accord.

Par ailleurs, l’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a rencontré jeudi dernier Benjamin Netanyahu en Israël. Un haut responsable israélien a informé le Jerusalem Post que durant cette réunion, Les deux hommes ont convenu qu’un changement dans la tactique et le cadre des négociations était nécessaire en raison de la réticence du Hamas à faire des compromis.

Ces derniers jours, les volontés d’accélérer la pression militaire dans la bande de Gaza sont réapparus après que le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont publié les vidéos de deux otages israéliens vivants, Evyatar David et Rom Braslavski, qui apparaissent affamés et affaiblis.

Ces vidéos ont provoqué un émoi international, des pays comme la France et le Royaume-Uni demandant urgemment de reprendre les négociations de cessez-le-feu pour parvenir à la libération de tous les otages.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités