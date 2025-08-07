Israël en guerre : Benjamin Netanyahu affirme qu’Israël envisage de prendre le contrôle temporaire de la bande de Gaza

Dans une interview accordée aujourd’hui à Fox News, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a confirmé qu’Israël prévoit bien de prendre le contrôle de la bande de Gaza, mais qu’il n’avait pas l’intention de maintenir un contrôle permanent sur cette zone.

« Nous ne voulons pas la conserver. Nous voulons un périmètre de sécurité, et nous ne voulons pas la gouverner. Nous voulons la confier aux forces arabes qui la gouverneront correctement et ne nous menaceront pas« , a indiqué Benjamin Netanyahu.

Cette annonce du dirigeant israélien intervient alors que le Conseil de sécurité devrait se réunir dans quelques minutes pour discuter du projet potentiel du gouvernement d’occuper l’enclave palestinienne.

Par ailleurs, des ministres israéliens ont informé le Washington Post que le plan devrait impliquer environ cinq divisions de Tsahal et durer près de cinq mois. Il impliquera également le déplacement d’environ un million d’habitants de la ville de Gaza.

Néanmoins, des désaccords subsistent entre l’armée israélienne et le gouvernement israélien concernant ce plan de conquête de la bande de Gaza. Le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a promis d’en discuter avec le Conseil de sécurité.

« Nous sommes confrontés à des questions de vie ou de mort, pour la défense du pays, et nous le faisons en pensant à nos soldats et aux civils israéliens. Nous continuerons d’agir avec responsabilité, intégrité et détermination, avec pour seul objectif la sécurité et le bien-être d’Israël« , a déclaré Eyal Zamir.

Ces informations concernant cette probable opération israélienne interviennent alors que les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont au point mort. Depuis deux semaines, Israël et les États-Unis tentent une nouvelle approche plus ferme face au Hamas pour aboutir à un nouvel accord.

Par ailleurs, l’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a rencontré jeudi dernier Benjamin Netanyahu en Israël. Un haut responsable israélien a informé le Jerusalem Post que durant cette réunion, Les deux hommes ont convenu qu’un changement dans la tactique et le cadre des négociations était nécessaire en raison de la réticence du Hamas à faire des compromis.

Ces derniers jours, les volontés d’accélérer la pression militaire dans la bande de Gaza sont réapparus après que le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont publié les vidéos de deux otages israéliens vivants, Evyatar David et Rom Braslavski, qui apparaissent affamés et affaiblis.

Ces vidéos ont provoqué un émoi international, des pays comme la France et le Royaume-Uni demandant urgemment de reprendre les négociations de cessez-le-feu pour parvenir à la libération de tous les otages.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités