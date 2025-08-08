Israël en guerre : le Cabinet de sécurité approuve le plan de Benjamin Netanyahu visant à occuper la totalité de la bande de Gaza

Le bureau du premier ministre israélien a informé ce matin que le Cabinet de sécurité israélien a approuvé le plan d’occupation par les forces de Tsahal de la totalité de la bande de Gaza.

Ce plan discuté depuis le début de cette semaine est la volonté du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

« L’armée israélienne se préparera à prendre le contrôle de la ville de Gaza tout en distribuant de l’aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat« , a déclaré le bureau du premier ministre israélien dans un communiqué.

Le cabinet du dirigeant israélien a également indiqué que le Cabinet de sécurité a adopté cinq principes pour mettre fin à la guerre : le désarmement du Hamas, le retour de tous les otages (vivants et décédés), la démilitarisation de la bande de Gaza, le maintien par Israël du contrôle sécuritaire sur la bande de Gaza et l’existence d’un gouvernement civil qui ne soit contrôlé ni par le Hamas ni par l’Autorité palestinienne après la guerre.

Le Cabinet de sécurité israélien précise aussi qu’Israël s’engage à suspendre son opération à tout moment, si un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza est signé.

Ce nouveau plan de guerre décisif prévoit l’encerclement de la ville de Gaza et le déplacement d’environ un million d’habitants vers la partie sud de l’enclave palestinienne. Lors de cette opération de grande envergure, les forces de Tsahal vont resserrer un siège étouffant autour des terroristes du Hamas et lanceront après un assaut terrestre complet.

L’annonce officielle de ce plan de conquête a déjà suscité des réactions internationales : le premier ministre britannique, Keir Starmer, a affirmé que la « décision du gouvernement israélien de poursuivre l’escalade de son offensive à Gaza est une erreur« .

L’ONU a pour sa part imploré Israël de « stopper immédiatement » son plan de conquête de la bande de Gaza.

L’Autorité palestinienne a également réagi à ce plan, demandant, dans un communiqué, aux États-Unis « d’empêcher Israël d’occuper Gaza ».

L’Allemagne a décidé d’aller encore plus loin dans sa réaction : le chancelier allemand, Friedrich Merz, vient d’annoncer que le gouvernement allemand va suspendre l’exportation des armes qu’Israël pourrait utiliser à Gaza.

Enfin, le Hamas a déclaré dans un communiqué que la « décision d’Israël d’occuper la ville de Gaza est un crime de guerre » et que « les responsables du gouvernement américain sont pleinement responsables des crimes de l’occupation, en raison du soutien et de l’aide militaire directe qu’ils apportent à Israël« .

Cette décision drastique du gouvernement israélien intervient alors que les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont au point mort. Depuis deux semaines, Israël et les États-Unis tentent une nouvelle approche plus ferme face au Hamas pour aboutir à un nouvel accord.

Par ailleurs, l’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a rencontré jeudi dernier Benjamin Netanyahu en Israël. Un haut responsable israélien a informé le Jerusalem Post que durant cette réunion, Les deux hommes ont convenu qu’un changement dans la tactique et le cadre des négociations était nécessaire en raison de la réticence du Hamas à faire des compromis.

Ces derniers jours, les volontés d’accélérer la pression militaire dans la bande de Gaza sont réapparus après que le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont publié les vidéos de deux otages israéliens vivants, Evyatar David et Rom Braslavski, qui apparaissent affamés et affaiblis.

Ces vidéos ont provoqué un émoi international, des pays comme la France et le Royaume-Uni demandant urgemment de reprendre les négociations de cessez-le-feu pour parvenir à la libération de tous les otages.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités