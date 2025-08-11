ÉDITORIAL Alain SAYADA – Quand la fermeté traverse l’Atlantique

En politique comme dans la vie, il est des moments où le courage consiste à dire « stop » et à agir, coûte que coûte. Ce moment, l’Amérique l’a connu cette semaine. Donald Trump a infligé à l’Université de Californie – Los Angeles (UCLA) une sanction historique : un milliard de dollars d’amende et une liste de réformes impératives pour avoir laissé prospérer un climat antisémite sur son campus.

Demain d’autres Universités seront comdamnées Colimbia etc …

Pendant des années, sous couvert de liberté académique, certains campus prestigieux sont devenus le théâtre de slogans haineux et de pressions intolérables sur les étudiants juifs. Aux États-Unis, comme en France, des cris tels que « From the river to the sea » ont résonné impunément, transformant l’université en tribune politique radicale. Ici, à Sciences Po Paris et ailleurs, le même laxisme règne : des directions incapables de faire respecter la loi, des pouvoirs publics qui détournent le regard.

La décision de Trump est brutale ? Sans doute. Mais elle a le mérite de la clarté : aucun dollar fédéral pour les institutions complices de la haine. Pas de financements pour ceux qui ferment les yeux, pas de compromission avec ceux qui normalisent l’exclusion et l’intimidation.

Face à une idéologie antisémite vieille de plusieurs millénaires, les ateliers de sensibilisation et les rapports feutrés ne suffisent plus. Il faut des actes. Et c’est précisément ce que la Maison-Blanche vient de livrer : un coup d’arrêt net, appuyé par un prix à payer qui se compte en milliards.

Et la France ? Pendant que Washington agit, Paris tergiverse. Nous parlons de « dialogue » avec ceux qui prônent la disparition d’Israël. Nous dénonçons, mais sans sanctionner. Nous rappelons à l’occasion que « celui qui touche à un Juif, touche la France entière »… mais seulement dans les discours.

Il est temps de se demander si nous avons encore, au sommet de l’État, la volonté d’incarner cette phrase. Car défendre les valeurs de la République, c’est aussi protéger sans faille ses citoyens juifs, y compris sur les bancs de l’université.

À défaut, c’est aux autres de tracer la ligne rouge. Et cette semaine, elle ne vient pas de Paris — elle vient de Washington.

Alain SAYADA

Rédcteur en Chef

Israel Actualités