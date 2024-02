Israël en guerre : le porte-parole de Tsahal affirme que le Hamas détient des otages à Rafah, dans le sud de Gaza

Lors de la conférence d’urgence sur les défis auxquels sont confrontées les communautés juives, tenue aujourd’hui à Jérusalem, le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a affirmé que certains otages sont détenus par les terroristes du Hamas à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

« Nous combattons le Hamas du nord au sud. Nous terminerons à Rafah, c’est une ville importante. Il y a des otages à Rafah« , a déclaré Daniel Hagari lors de l’interview.

Le porte-parole de Tsahal a également répondu à une question concernant Yahya Sinwar, et a indiqué que l’armée israélienne atteindra le chef du Hamas « mort ou vif« .

Malgré la pression de certains pays occidentaux, la possible offensive militaire à Rafah est toujours la priorité de l’establishment israélien. Il y a une semaine, Benjamin Netanyahu avait déclaré que si Israël ne mène pas une opération militaire à Rafah, « il perdrait la guerre ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualité