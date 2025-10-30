Israël en guerre : les dépouilles des deux otages sont entrées dans le territoire israélien

Le bureau du premier ministre israélien a informé en fin d’après-midi que les dépouilles de deux otages ont été transférées en territoire israélien par l’armée israélienne et le Shin Bet. Elles sont en ce moment en route vers l’Institut national de médecine légale d’Abu Kabir, où elles seront identifiés.

Le corps des deux otages avait été auparavant récupéré par la Croix-Rouge à 16h00 dans la bande de Gaza.

L’annonce du bureau de Benjamin Netanyahu intervient après que Hamas a confirmé aujourd’hui dans un communiqué qu’il restituera à l’État d’Israël le corps sans vie de deux otages israéliens à 16h00.

Le Hamas a indiqué avoir découvert les restes de deux otages lors de fouilles effectuées mardi soir dans la ville de Gaza.

Treize otages tués sont toujours en détention à Gaza, après que le Hamas a libéré les vingt captifs vivants la semaine dernière, dans le cadre de son accord de cessez-le-feu avec Israël. Le groupe islamique palestinien a déjà restitué les corps de dix otages décédés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 13 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités