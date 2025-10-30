Israël en guerre : le Hamas annonce qu’il restituera à 16h00 le corps de deux otages décédés à Israël

Le Hamas a confirmé aujourd’hui dans un communiqué qu’il restituera à l’État d’Israël le corps sans vie de deux otages israéliens à 16h00.

Plus tôt, des médias israéliens et égyptiens avaient informé que des préparatifs en cours à Gaza pour la restitution de deux corps d’otages qui devrait avoir lieu à 16h00.

Le Hamas a indiqué avoir découvert les restes de deux otages lors de fouilles effectuées mardi soir dans la ville de Gaza.

L’annonce du Hamas intervient alors que le cessez-le-feu dans la bande de Gaza est sous tension permanente depuis que le Hamas a violé une énième l’accord de paix en remettant à Israël les restes d’un otage décédé qui avait déjà été rapatrié par les forces de Tsahal en décembre 2023. Le bureau du premier ministre israélien avait dénoncé « une violation claire de l’accord par le Hamas ».

En outre, mardi dans l’après-midi, le Hamas a tiré un missile antichar et des coups de feu sur les troupes de Tsahal à Rafah, dans le sud de Gaza. Le sergent-chef réserviste de Tsahal, Yona Efraim « Efi » Feldbaum a été tué durant cette attaque. Le bureau de Benjamin Netanyahu a informé que l’armée israélienne a frappé des infrastructures utilisées par le Hamas dans le sud de l’enclave palestinienne suite à l’attaque du groupe terroriste palestinien.

En réponse, les forces de Tsahal ont attaqué la bande de Gaza en frappant plus de 30 commandants du Hamas et en visant des dizaines de cibles du groupe terroriste palestinien.

Hier, après la reprise de l’application du cessez-le-feu par Israël, le Qatar, par l’intermédiaire de son premier ministre, a accusé, pour la première fois depuis le début de la guerre, le Hamas d’avoir violé le cessez-le-feu en cours à Gaza.

Treize otages tués sont toujours en détention à Gaza, après que le Hamas a libéré les vingt captifs vivants la semaine dernière, dans le cadre de son accord de cessez-le-feu avec Israël. Le groupe islamique palestinien a déjà restitué les corps de quinze otages décédés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 13 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités