Israël en guerre : le Qatar accuse le Hamas d’avoir violé le cessez-le-feu à Gaza

Le premier ministre qatari Mohammed ben Abdel Rahman Al-Thani a reconnu que l’attaque du Hamas contre les soldats israéliens qui a eu lieu hier à Rafah constitue une violation du cessez-le-feu.

« Ce qui s’est passé hier — l’attaque contre des soldats israéliens — est une violation du côté palestinien », a affirmé Mohammed ben Abdel Rahman Al-Thani.

Le premier ministre qatari a également déclaré que les terroristes du Hamas avaient clairement indiqué qu’ils étaient prêts à renoncer au pouvoir à Gaza et que le Qatar essayait de les pousser à reconnaître la nécessité du désarmement.

Depuis hier, le cessez-le-feu dans la bande de Gaza est sous tension permanente depuis que le Hamas a violé une énième l’accord de paix en remettant à Israël les restes d’un otage décédé qui avait déjà été rapatrié par les forces de Tsahal en décembre 2023. Le bureau du premier ministre israélien avait dénoncé « une violation claire de l’accord par le Hamas ».

En outre, hier dans l’après-midi, le Hamas a tiré un missile antichar et des coups de feu sur les troupes de Tsahal à Rafah, dans le sud de Gaza. Le sergent-chef réserviste de Tsahal, Yona Efraim « Efi » Feldbaum a été tué durant cette attaque. Le bureau de Benjamin Netanyahu a informé que l’armée israélienne a frappé des infrastructures utilisées par le Hamas dans le sud de l’enclave palestinienne suite à l’attaque du groupe terroriste palestinien.

En réponse, les forces de Tsahal ont attaqué la bande de Gaza en frappant plus de 30 commandants du Hamas et en visant des dizaines de cibles du groupe terroriste palestinien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 13 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités