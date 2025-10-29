Israël en guerre : Israël reprend l’application du cessez-le-feu après avoir mené une série de frappes sur Gaza suite aux violations de la trêve par le Hamas

L’armée israélienne a annoncé tôt ce matin avoir repris l’application du cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza, après avoir mené une série de frappes contre le Hamas dans l’enclave palestinienne, suite aux violations répétés de la trêve par le groupe terroriste.

« Conformément aux directives du pouvoir politique et à la suite d’une série de frappes ayant visé des dizaines de cibles terroristes et de terroristes, l’armée israélienne a repris l’application du cessez-le-feu en réponse aux violations du Hamas« , a indiqué Tsahal dans un communiqué.

L’armée israélienne a également précisé qu’au cours de cette opération militaire, les forces de Tsahal ont frappé plus de 30 terroristes « occupant des positions de commandement ».

Suite à l’annonce de Tsahal, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré qu’en réponse aux violations du cessez-le-feu par le Hamas, notamment l’attaque contre les troupes israéliennes et son refus de restituer les dépouilles de tous les otages décédés, l’armée avait neutralisé des dizaines de commandants du groupe terroriste palestinien.

Par ailleurs, l’armée israélienne a aussi informé que le sergent-chef réserviste de Tsahal, Yona Efraim « Efi » Feldbaum a été tué hier dans la bande de Gaza par un tireur d’élite du Hamas.

Le président américain Donald Trump a réagi à la riposte d’Israël indiquant qu’il la soutient, tout en affirmant que « rien ne compromettrait » le cessez-le-feu en cours à Gaza.

Depuis hier, le cessez-le-feu dans la bande de Gaza est sous tension permanente depuis que le Hamas a violé une énième l’accord de paix en remettant à Israël les restes d’un otage décédé qui avait déjà été rapatrié par les forces de Tsahal en décembre 2023. Le bureau du premier ministre israélien a dénoncé « une violation claire de l’accord par le Hamas ».

En outre, hier dans l’après-midi, le Hamas a tiré un missile antichar et des coups de feu sur les troupes de Tsahal à Rafah, dans le sud de Gaza. Le bureau de Benjamin Netanyahu a informé que l’armée israélienne a frappé des infrastructures utilisées par le Hamas dans le sud de l’enclave palestinienne suite à l’attaque du groupe terroriste palestinien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 13 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités