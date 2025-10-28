Israël en guerre : Benjamin Netanyahu ordonne des « frappes puissantes immédiates » contre Gaza après les violations du cessez-le-feu par le Hamas

Le bureau du premier ministre israélien a informé aujourd’hui que Benjamin Netanyahu a ordonné à Tsahal de « mener des frappes immédiates et puissantes dans la bande de Gaza » suite aux violations répétés du cessez-le-feu par le Hamas.

Cette décision intervient alors que plus tôt cet après-midi, le Hamas a tiré un missile antichar et des coups de feu sur les troupes de Tsahal à Rafah, dans le sud de Gaza. Le bureau de Benjamin Netanyahu a informé que l’armée israélienne a frappé des infrastructures utilisées par le Hamas dans le sud de l’enclave palestinienne suite à l’attaque du groupe terroriste palestinien.

Hier soir, le Hamas a violé le cessez-le-feu en remettant à Israël les restes d’un otage décédé qui avait déjà été rapatrié par les forces de Tsahal en décembre 2023. Le bureau du premier ministre israélien a dénoncé « une violation claire de l’accord par le Hamas ».

Benjamin Netanyahu a d’ailleurs convoqué aujourd’hui une réunion pour discuter de la réponse d’Israël. Certaines mesures qu’Israël pourrait prendre ont été évoquées avec des responsables américains ces derniers jours.

Suite à l’annonce de Benjamin Netanyahu, le Hamas vient d’informer le report de la restitution du corps d’un otage décédé, initialement prévue à 20h00. Le groupe islamique palestinien a justifié ce report en invoquant « des violations de l’accord de cessez-le-feu par l’occupation ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 13 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités