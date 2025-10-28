Israël en guerre : le Hamas annonce qu’il restituera à 20h00 le corps d’un otage décédé à Israël

Dans un communiqué publié plus tôt cet après-midi, le Hamas a déclaré qu’il restituerait les restes d’un autre otage décédé ce soir à 20h00.

Cette information intervient après que le groupe terroriste palestinien a violé le cessez-le-feu hier soir en remettant à Israël les restes d’un otage décédé qui avait déjà été rapatrié par les forces de Tsahal en décembre 2023.

Le bureau du premier ministre israélien a dénoncé « une violation claire de l’accord par le Hamas ». La violation abjecte du cessez-le-feu en cours dans la bande de Gaza par le Hamas intervient après que le président américain, Donald Trump, a lancé samedi soir un ultimatum de 48 heures au Hamas, exhortant le groupe islamique palestinien « à restituer rapidement les corps des otages décédés, dont deux américains ». L’ultimatum a pris fin hier soir.

Treize otages tués sont toujours en détention à Gaza, après que le Hamas a libéré les vingt captifs vivants la semaine dernière, dans le cadre de son accord de cessez-le-feu avec Israël. Le groupe islamique palestinien a déjà restitué les corps de quinze otages décédés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 13 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités