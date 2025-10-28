Israël en guerre : le Hamas restitue les restes d’un ex-otage déjà libéré et viole encore le cessez-le-feu en cous à Gaza

Le bureau du premier ministre israélien a confirmé ce matin que les restes d’un corps d’otage restitués par le Hamas hier soir appartiennent à l’otage décédé Ofir Tzarfat, dont le corps avait déjà été libéré lors du dernier cessez-le-feu en mars dernier.

Les restes ont été transférés sur le territoire israélien par l’armée israélienne lundi soir et sont arrivés à l’Institut national de médecine légale d’Abou Kabir vers minuit.

Ofir Tzarfati a été déclaré mort après que sa dépouille a été renvoyée en Israël lors d’une opération de Tsahal et du Shin Bet en décembre 2023. D’autres restes d’Ofir Tzarfati ont été ramenés en Israël en mars 2024.

Le bureau du premier ministre israélien a dénoncé « une violation claire de l’accord par l’organisation terroriste Hamas ». Benjamin Netanyahu devrait d’ailleurs convoquer aujourd’hui une réunion pour discuter de la réponse d’Israël. Certaines mesures qu’Israël pourrait prendre ont été évoquées avec des responsables américains ces derniers jours.

La violation abjecte du cessez-le-feu en cours dans la bande de Gaza par le Hamas intervient après que le président américain, Donald Trump, a lancé samedi soir un ultimatum de 48 heures au Hamas, exhortant le groupe islamique palestinien « à restituer rapidement les corps des otages décédés, dont deux américains ». L’ultimatum a pris fin hier soir.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 13 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités