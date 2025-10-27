Israël en guerre : le Hamas devrait remettre ce soir à Israël le corps d’un otage décédé

Selon les informations rapportées par les médias israéliens, Israël se prépare à recevoir ce soir les restes d’un otage tué. La restitution du corps de l’otage décédé par le Hamas devrait avoir lieu à 21h00.

Un membre des Brigades Izzadin al-Qassam du Hamas a déclaré à Al Jazeera que les restes humains avaient été découverts lors de fouilles dans le quartier de Tuffah, à Gaza. Cette zone de Gaza se trouve actuellement du côté du Hamas de la Ligne jaune, conformément à l’accord de cessez-le-feu en cours dans l’enclave palestinienne.

Par ailleurs, la chaîne saoudienne Asharq News a informé aujourd’hui que Le Hamas a déclaré aux médiateurs arabes qu’il travaillait à l’exhumation de sept à neuf corps d’otages tués dans la bande de Gaza. Une source proche du dossier a indiqué au média saoudien que le groupe terroriste palestinien a confirmé l’emplacement des corps dans différentes zones de la bande de Gaza.

Ces informations interviennent après que le président américain, Donald Trump, a lancé samedi soir un ultimatum de 48 heures au Hamas, exhortant le groupe islamique palestinien « à restituer rapidement les corps des otages décédés, dont deux américains ».

Treize otages tués sont toujours en détention à Gaza, après que le Hamas a libéré les vingt captifs vivants la semaine dernière, dans le cadre de son accord de cessez-le-feu avec Israël. Le groupe islamique palestinien a déjà restitué les corps de quinze otages décédés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 13 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités