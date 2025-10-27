Israël en guerre : le roi Abdallah II de Jordanie prévient que Les forces jordaniennes ne patrouilleront pas à Gaza

Lors d’une interview accordée à la BBC, le roi Abdallah II de Jordanie a averti qu’aucun pays ne serait disposé à déployer des forces dans la bande de Gaza pour imposer la paix comme le prévoit le plan de paix de Donald Trump.

Abdallah II a souligné que les efforts de maintien de la paix, plutôt que l’imposition de la paix, seraient la seule forme acceptable d’intervention étrangère à Gaza.

Le roi jordanien a également précisé que la Jordanie n’enverrait pas ses propres forces à Gaza, invoquant les liens politiques et démographiques étroits du pays avec la région.

« Si nous patrouillons Gaza avec des armes, aucun pays ne souhaite s’impliquer dans une telle situation », a déclaré le roi de Jordanie.

Le plan de paix de Donald Trump prévoit que les pays arabes et les partenaires internationaux fourniraient des forces de stabilisation pour former et soutenir les forces de police palestiniennes à Gaza. Cependant, durant l’interview, Abdullah II a exprimé des inquiétudes quant à la faisabilité d’une telle opération, soulignant que des forces étrangères ne voudraient pas s’engager dans une intervention militaire directe à Gaza.

Il a néanmoins ajouté que la Jordanie et l’Égypte sont disposées à apporter leur aide au maintien de la paix, qui impliquerait de soutenir les forces de police palestiniennes locales.

En outre, interrogé sur la question de savoir si l’on pouvait faire confiance au Hamas pour respecter les termes du plan de paix, Abdullah a exprimé son incertitude, mais a cité les médiateurs égyptiens et qataris comme un signe d’espoir dans l’attitude du Hamas.

« Si nous ne résolvons pas ce problème, si nous ne trouvons pas un avenir pour les israéliens et les palestiniens et une relation entre le monde arabe et musulman et Israël, nous sommes condamnés », a affirmé le roi de la Jordanie.

Les déclarations d’Abdallah II interviennent après que le président américain, Donald Trump, a averti la semaine dernière que plusieurs pays du Moyen-Orient ont exprimé leur intérêt à entrer militairement dans la bande de Gaza pour « redresser le Hamas ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 13 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités