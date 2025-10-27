Israël en guerre : Israël va lever demain l’état d’urgence dans les localités israéliennes du sud du pays

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé aujourd’hui dans un communiqué qu’il va mettre fin demain à l’état d’urgence dans les localités israéliennes situées en bordure de la Bande de Gaza qui avait été mis en place suite aux massacres du 7 octobre.

« J’ai décidé d’adopter la recommandation de Tsahal et de lever pour la première fois depuis le 7 octobre l’état d’urgence dans le sud du pays. Cette décision reflète la nouvelle réalité sécuritaire dans le sud du pays, obtenue grâce à l’action déterminée et puissante de nos héros combattants au cours des deux dernières années face au Hamas« , a déclaré Israel Katz.

Le ministre israélien a ajouté qu’Israël restait « pleinement déterminé à atteindre tous les objectifs de guerre définis — en premier lieu, le démantèlement des capacités militaires du Hamas et la démilitarisation de Gaza ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 13 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités