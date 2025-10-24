Israël en guerre : le Hamas devrait remettre ce soir à Israël le corps de deux otages décédés et les restes de huit otages dans les prochains jours

Selon des informations rapportées par les médias israéliens, Israël se préparerait à ce que le Hamas lui remette ce soir le corps de deux otages israéliens décédés.

Plus tôt ce matin, un haut responsable israélien a déclaré au site israélien Ynet que le Hamas pourrait libérer les restes de huit autres otages détenus dans la bande de Gaza, mais qu’il ignorait toujours où se trouvaient cinq autres.

« Ils jouent à des jeux et prolongent le cessez-le-feu sans entrer dans la deuxième phase où ils doivent se désarmer », a indiqué le responsable israélien à Ynet.

Le haut responsable israélien à également informé qu’Israël « tape du poing sur la table » face au Hamas, concernant la restitution des corps d’otages restants à Gaza. Le responsable ajoute aussi que les Etats-Unis « comprennent » Israël, précisant que parmi les corps d’otages figurent deux citoyens américains : le capitaine Omer Neutra et le sergent-chef Itay Chen.

Treize otages tués sont toujours en détention à Gaza, après que le Hamas a libéré les vingt captifs vivants la semaine dernière, dans le cadre de son accord de cessez-le-feu avec Israël. Le groupe islamique palestinien a déjà restitué les corps de quinze otages décédés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 13 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités