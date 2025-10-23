Israël en guerre : un haut responsable israélien affirme que l’UNRWA « ne mettra plus les pieds à Gaza »

« En ce qui nous concerne, l’UNRWA ne mettra plus les pieds à Gaza », a affirmé le responsable israélien.

Le responsable a ajouté à KAN que toutes les agences de l’ONU entrées à Gaza ont été soit des échecs cuisants, soit reprises par le Hamas. Par conséquent, Israël ne permettra pas à l’UNRWA de poursuivre ses opérations dans la région.

Les commentaires du haut responsable israélien interviennent après l’avis consultatif rendu hier par la Cour internationale de Justice (CIJ) selon lequel Israël devrait être contraint de soutenir les efforts de secours fournis par l’ONU à Gaza, y compris ses entités, comme l’UNRWA. La CIJ a aussi rejeté les affirmations d’Israël selon lesquelles un grand nombre d’employés de l’UNRWA étaient membres du Hamas.

Aujourd’hui, Lors d’une conférence de presse conjointe à Jérusalem avec son homologue albanaise, Elisa Spiropali, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, vivement critiqué jeudi la Cour internationale de Justice, qualifiant le tribunal basé à La Haye de « cirque politique corrompu ».

» Il ne s’agit pas d’un tribunal, mais d’un cirque politique corrompu, que les ennemis d’Israël utilisent comme arme contre lui. Il est utilisé pour contraindre Israël à prendre des mesures qui mettront en danger notre sécurité« , a déclaré Gideon Sa’ar.

Le ministre israélien a aussi attaqué l’UNRWA , affirmant que l’agence onusienne restait compromise.

« Nous n’accepterons pas de coopérer avec l’UNRWA, une organisation dont les employés ont participé au massacre du 7 octobre. Il est choquant et honteux qu’une organisation des Nations Unies soit infestée de terroristes. L’UNRWA emploie encore plus de 1 400 terroristes du Hamas ! Aucun parti au monde ne peut imposer cela à Israël. Ce partenariat néfaste est actuellement protégé par le soi-disant ‘tribunal’ des Nations Unies. Ce système est corrompu jusqu’à la moelle », a fustigé Gideon Sa’ar.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 13 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités