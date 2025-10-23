Israël en guerre : les États-Unis et Israël envisagent de diviser la bande de Gaza en deux pour affaiblir le Hamas

Le Wall Street Journal a informé que Les États-Unis et Israël envisagent de diviser Gaza en zones séparées contrôlées par l’armée israélienne et le Hamas, avec des mesures de reconstruction uniquement dans les zones contrôlées par Israël afin de garantir le désarmement du groupe terroriste palestinien.

Un haut responsable de l’administration américaine a déclaré au Wall Street Journal que le plan était préliminaire et que davantage d’informations seraient publiées dans les prochains jours.

Le journal américain indique également que plusieurs pays arabes affirment que la division de Gaza conduirait à une occupation israélienne totale de la bande de Gaza et sont peu susceptibles d’engager des troupes pour participer aux opérations de maintien de la paix dans ces conditions.

Une source royale des Émirats arabes unis a déclaré à la chaîne israélienne N12 que les Émiratis n’étaient pas intéressés à contribuer des troupes à la force de paix sans l’implication d’un organisme palestinien.

En outre, le New York Times avait révélé dimanche que les pays qui pourraient participer à la force de paix internationale proposée par Donald Trump pour son plan de paix à Gaza expriment des hésitations à envoyer des troupes par crainte d’affrontements avec le Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 13 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités