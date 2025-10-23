Israël en guerre : Marco Rubio affirme que l’approbation par la Knesset de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie menace l’accord de cessez-le-feu en cours à Gaza

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi, à des journalistes américains avant d’embarquer pour Israël où il doit arriver cet après-midi, que l‘approbation par la Knesset de l’avancement d’un projet de loi visant à appliquer la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, constitue une menace pour l’accord de cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza.

« Ils ont voté à la Knesset, mais le président [Donald Trump] a clairement indiqué que nous ne soutiendrions pas cette mesure pour le moment. Nous pensons que cela pourrait menacer l’accord de paix« , a indiqué Marco Rubio.

Hier, La Knesset a adopté en première lecture la proposition de loi visant à appliquer la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie. Cette proposition a été adoptée par une faible majorité de 25 voix contre 24, après un débat houleux au parlement israélien. Cette proposition de loi stipule que « les lois, le système judiciaire, l’administration et la souveraineté de l’État d’Israël s’appliqueront à toutes les zones de peuplement en Judée et en Samarie ».

Par ailleurs, la radio publique israélienne KAN a informé hier que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a demandé au ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, de ne pas évoquer la question de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie durant la visite du vice-président américain, JD Vance en Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 13 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités