Tribune Alain AZRIA : Quand la justice devient instrument de vengeance

Quand la justice devient instrument de vengeance

Je tiens à exprimer tout mon soutien au Président Nicolas Sarkozy dans cette épreuve à la fois injuste et profondément choquante.

Voir un ancien Président de la République traité comme un criminel, sans preuves établies, est une blessure pour la démocratie française.

Rappelons les faits : trois actes d’accusation sur quatre ont été classés sans suite, faute d’éléments probants.

Le dernier, celui d’« association de malfaiteurs », semble relever davantage de la volonté d’un magistrat de “faire tomber” Nicolas Sarkozy que d’une véritable procédure judiciaire fondée sur le droit.

Quand la justice se met à poursuivre des intentions plutôt que des faits, elle cesse d’être la justice et devient l’instrument d’une vengeance politique.

Nicolas Sarkozy a toujours affirmé son innocence, et jamais il ne s’est soustrait à la justice de son pays.

Son parcours, son engagement, sa stature d’ancien Chef d’État méritaient le respect dû à la fonction et à l’homme.

On peut débattre de ses choix politiques, mais on ne peut accepter le traitement indigne qui lui est infligé aujourd’hui.

Ce qui se joue, au-delà de sa personne, c’est la crédibilité même de nos institutions.

Car si la justice devient à géométrie variable, selon que vous vous appelez Sarkozy ou non, alors la République perd son âme.

Je veux croire que la vérité finira par triompher, et que le droit reprendra sa place sur la scène d’une justice aujourd’hui dévoyée.

Force et courage à lui, à Carla Bruni-Sarkozy et à leur famille.

Alain AZRIA

Journaliste & Photo-Reporter

Pour Israël Actualités

Alain Azria

Journaliste et Photoreporter

pour Israel Actualités