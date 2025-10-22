Israël : la Knesset adopte en première lecture la loi visant à appliquer la souveraineté israélienne en Judée-Samarie

La Knesset a adopté aujourd’hui en première lecture la proposition de loi visant à appliquer la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie.

Le projet de loi qui s’intitule « Application de la souveraineté israélienne en Judée et Samarie, 2025 » a été initié par le député Avi Maoz du parti Noam. Cette proposition a été adoptée par une faible majorité de 25 voix contre 24, après un débat houleux à la Knesset.

Le projet de loi sera désormais transmis à la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, où il devra être examiné avant d’être soumis à un deuxième et un troisième vote en séance plénière.

La proposition de loi stipule que « les lois, le système judiciaire, l’administration et la souveraineté de l’État d’Israël s’appliqueront à toutes les zones de peuplement en Judée et en Samarie ».

« En appliquant la souveraineté à la Judée-Samarie, nous corrigeons une erreur historique qui aurait dû être réparée depuis longtemps. Puisque le gouvernement a hésité, il est de notre devoir, en tant que députés, d’agir« , a déclaré Avi Maoz, avant le vote à la Knesset.

En juillet dernier, La Knesset a approuvé aujourd’hui une mesure déclaratoire en faveur de « l’application de la souveraineté israélienne à la Judée, à la Samarie et à la vallée du Jourdain ».

Suite à l’adoption de cette résolution, Les Émirats arabes unis ont déclaré en septembre que toute annexion de la Judée-Samarie porterait gravement atteinte à l’esprit des accords d’Abraham.

Eliran COHEN pour Israel Actualités