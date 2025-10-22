Israël en guerre : JD Vance affirme que « reconstruire Gaza tout en s’assurant que le Hamas ne représente plus une menace pour Israël et un défi immense »

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à Jérusalem, JD Vance, le vice-président américain a déclaré qu’Israël et les États-Unis ont des « tâches difficiles à accomplir » concernant la mise en œuvre de la seconde phase du plan de paix de Donald Trump, notamment sur le désarmement du Hamas.

« Nous avons une tâche très difficile devant nous : désarmer le Hamas tout en reconstruisant Gaza, améliorer la vie des habitants de Gaza et faire en sorte que le Hamas ne représente plus une menace pour nos amis israéliens. Ce n’est pas facile. Je pense que le premier ministre [Benjamin Netanyahu] le sait aussi bien que quiconque. Mais c’est un engagement que nous avons pris au sein de l’administration Trump. Je pense que nous avons eu de nombreuses et fructueuses discussions avec nos amis du gouvernement israélien, mais aussi avec nos amis du monde arabe qui se mobilisent et se portent volontaires pour jouer un rôle très positif dans ce dossier. Nous allons donc poursuivre nos efforts« , a indiqué le vice-président américain.

Par ailleurs, Le Jerusalem Post révèle que juste avant la conférence de presse, JD Vance a déclaré à Benjamin Netanyahu, lors de leur rencontre pour discuter du cessez-le-feu en cours à Gaza, que l’élargissement des accords d’Abraham pourrait conduire à une stabilité régionale à long terme.

Les déclarations du vice-président américain interviennent dans un contexte extrêmement tendu concernant le cessez-le-feu en cours à Gaza et l’attitude négative du Hamas.

Dimanche, le Hamas a rompu le cessez-le-feu en tirant des missiles antichars et des coups de feu sur des soldats israéliens. Deux combattants de Tsahal, le major Yaniv Kula et le sergent-chef Itay Yavetz, sont décédés suite à cette attaque.

Des informations ont également fait état de la volonté du Hamas à ne pas respecter les termes de l’accord du plan Trump et à rester au pouvoir dans l’enclave palestinienne : selon les informations de la chaîne publique israélienne KAN, le Hamas, avec la connaissance des médiateurs arabes, participe discrètement à la formation du nouveau gouvernement technocratique qui dirigera la bande de Gaza.

Hier, dans un post publié sur son compte X, le président américain, Donald Trump, a averti que plusieurs pays du Moyen-Orient ont exprimé leur intérêt à entrer militairement dans la bande de Gaza pour « redresser le Hamas ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 13 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités