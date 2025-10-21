Israël en guerre : le Hamas devrait remettre ce soir à Israël le corps de deux otages décédés

Le Hamas a indiqué aujourd’hui dans un communiqué qu’il va remettre ce soir à 21h00 à l’État d’Israël, le corps de deux otages israéliens décédés.

Le groupe terroriste palestinien n’a néanmoins pas précisé l’identité des victimes, affirmant seulement que les corps avaient été « récupérés aujourd’hui dans la bande de Gaza ».

Quinze otages tués sont toujours en détention à Gaza, après que le Hamas a libéré les vingt captifs vivants la semaine dernière, dans le cadre de son accord de cessez-le-feu avec Israël. Le groupe islamique palestinien a déjà restitué les corps de treize otages décédés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 15 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités