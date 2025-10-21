Israël en guerre : Donald Trump affirme que des pays du Moyen-Orient seraient prêt à entrer à Gaza pour « remettre le Hamas à sa place »

Dans un post publié sur son compte X, le président américain, Donald Trump, a averti que plusieurs pays du Moyen-Orient ont exprimé leur intérêt à entrer militairement dans la bande de Gaza pour « redresser le Hamas ».

« Plusieurs de nos désormais grands alliés au Moyen-Orient et dans les régions avoisinantes m’ont explicitement et fortement, avec beaucoup d’enthousiasme, informé qu’ils accueilleraient avec plaisir l’opportunité, à ma demande, d’entrer à Gaza avec une force lourde et de ‘redresser notre Hamas’ si le Hamas continue à agir mal, en violation de leur accord avec nous. J’ai dit à ces pays, et à Israël : « Pas encore ! Il y a encore de l’espoir que le Hamas fasse ce qui est juste. S’il ne le fait pas, sa fin sera rapide, furieuse et brutale ! Je tiens à remercier tous les pays qui ont appelé à l’aide« , a indiqué Donald Trump.

Par ailleurs, le New York Times avait révélé dimanche que les pays qui pourraient participer à la force de paix internationale proposée par Donald Trump pour son plan de paix à Gaza expriment des hésitations à envoyer des troupes par crainte d’affrontements avec le Hamas.

L’avertissement de Donald Trump intervient après que le Hamas a rompu dimanche le cessez-le-feu en cours dans la bande de Gaza, en tirant des missiles antichars et des coups de feu sur des soldats israéliens. Deux combattants de Tsahal, le major Yaniv Kula et le sergent-chef Itay Yavetz, sont décédés suite à cette attaque.

Des informations ont également fait état de la volonté du Hamas à ne pas respecter les termes de l’accord du plan Trump et à rester au pouvoir dans l’enclave palestinienne : selon les informations de la chaîne publique israélienne KAN, le Hamas, avec la connaissance des médiateurs arabes, participe discrètement à la formation du nouveau gouvernement technocratique qui dirigera la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 15 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités