Video : L’Europe ouvre enfin les yeux et se déchaine contre les Pro Palestiniens

L’Europe ouvre enfin les yeux

Depuis deux ans, les rues européennes sont envahies par des cortèges hostiles à Israël, brandissant drapeaux palestiniens et slogans haineux, défigurant nos villes au nom d’une cause devenue prétexte à la violence.

Des débordements, des agressions, des viols, des meurtres – tout cela sous couvert d’idéologie. Et pendant trop longtemps, l’Europe a détourné le regard.

Mais les lignes bougent.

Après Londres, c’est désormais l’Italie qui s’enflamme : les Italiens descendent dans la rue, non plus pour soutenir la cause palestinienne, mais pour la rejeter avec force. Un basculement profond s’opère.

Et si certains se réfugient derrière des chants nostalgiques d’un passé trouble, le fond du message reste clair : les peuples européens n’en peuvent plus.

Ils ne veulent plus de cette immigration de masse où s’infiltrent les courants islamistes les plus radicaux.

Ils refusent le racisme anti-blanc, cette culpabilisation permanente, et ce sentiment de dépossession culturelle qui gangrène tant de nations.

Ils disent haut et fort : en Europe, on s’intègre ou on s’en va.

Ce que nous voyons aujourd’hui n’est pas seulement une réaction politique : c’est un cri d’alerte.

L’Europe se réveille, mais peut-être trop tard.

Car quand les peuples n’ont plus confiance en leurs dirigeants, quand la peur remplace le dialogue, le risque de guerre civile n’est plus une fiction.

Sommes-nous les seuls à le voir venir ?

Ou simplement les seuls à oser le dire ?

Déjà en 1789, Stanislas de Clermont-Tonnerre posait les fondements d’une intégration réussie. Dans un discours historique, il déclarait :

« Il faut refuser tout aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus. »

Et c’est précisément ce que les Juifs ont fait : ils se sont intégrés, ils ont contribué à la société, ils ont épousé les valeurs de la République.

À l’inverse, l’islamisme radical refuse cette intégration. Il ne veut pas coexister, il veut remplacer.

Comme le Hamas, qui rêve d’effacer Israël de la carte, « du Jourdain à la mer », l’islamisme politique rêve d’effacer l’Europe de ses racines et de sa culture.

L’histoire nous enseigne que la liberté et la civilisation ne survivent jamais à la lâcheté.

Il est temps que l’Europe le comprenne — et agisse, avant qu’il ne soit trop tard.