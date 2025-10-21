Israël en guerre : le Hamas aurait planifié en secret son rôle dans le futur gouvernement de la bande de Gaza

Selon les informations de la chaîne publique israélienne KAN, le Hamas, avec la connaissance des médiateurs arabes, participe discrètement à la formation du nouveau gouvernement technocratique qui dirigera la bande de Gaza, dans le cadre du plan de paix de Donald Trump.

KAN précise que le groupe terroriste palestinien a choisi environ la moitié des ministres, notamment auprès des personnes qui soutiennent son programme, qui composeront ce futur gouvernement. L’Autorité palestinienne a choisi l’autre moitié du gouvernement, tout en étant pleinement consciente que le Hamas avait sélectionné sa propre part.

Plus inquiétant encore, le média israélien révèle également que les médiateurs de l’accord de paix, dont l’Égypte, ont présenté au Hamas la composition complète du futur gouvernement de Gaza, dans le but de l’apaiser. Cette décision des médiateurs devrait permettre au groupe islamique palestinien de conserver une influence sur la direction de Gaza après la guerre, maintenant ainsi son pouvoir par un contrôle indirect.

Par ailleurs, peu avant de dévoiler ces informations, KAN avait informé qu’Israël avait demandé aux États-Unis de ne pas commencer les efforts de reconstruction à Gaza jusqu’à ce qu’il soit clair que le Hamas était prêt à se désarmer.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 15 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités