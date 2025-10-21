Israël en guerre : les États-Unis craindraient que Benjamin Netanyahu mette fin au cessez-le-feu avec le Hamas à Gaza

Selon les informations du New York Times, qui se base sur les dires de deux responsables américains, l’administration de Donald Trump craint que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, abandonne le cessez-le-feu en cours à Gaza en reprenant les hostilités avec le Hamas.

Les responsables américains ont informé le New York Times que la stratégie consiste désormais pour le vice-président américain JD Vance (qui est en visite aujourd’hui en Israël), l’envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, et l’ancien conseiller de Trump, Jared Kushner, à empêcher Benjamin Netanyahu de reprendre les opérations militaires contre le Hamas dans la bande de Gaza.

Ces informations interviennent après que le Hamas a rompu dimanche le cessez-le-feu en cours dans la bande de Gaza, en tirant des missiles antichars et des coups de feu sur des soldats israéliens. Deux combattants de Tsahal, le major Yaniv Kula et le sergent-chef Itay Yavetz, sont décédés suite à cette attaque.

Les forces israéliennes ont ensuite riposté, attaquant des infrastructures du Hamas et éliminant cinq membres du groupe islamique palestinien. Après ces frappes aériennes, l’armée israélienne a annoncé qu’elle va reprendre la mise en œuvre du cessez-le-feu.

Suite à cet affrontement, Donald Trump avait affirmé que la violation du cessez-le-feu n’avait pas été ordonné par les dirigeants du Hamas, mais perpétré par des « éléments rebelles » du groupe islamique palestinien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 15 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités