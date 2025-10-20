Israël en guerre : le Hamas devrait remettre ce soir à Israël le corps d’un otage décédé

Le Hamas a indiqué aujourd’hui dans un communiqué qu’il va remettre ce soir à 20h00 à l’État d’Israël, le corps d’un otage israélien décédé.

Cette annonce intervient après que la branche armée du Hamas a déclaré hier avoir localisé les restes de l’un des otages décédés détenus en captivité à Gaza, et qu’elle rendrait le corps ce jour-là si les « conditions sur le terrain sont appropriées ».

Mais le Hamas n’a pas procédé au transfert, suite aux affrontements qu’il y a eu hier dans la bande de Gaza, après que le groupe terroriste palestinien a violé le cessez-le-feu en attaquant des bases de Tsahal dans l’enclave palestinienne, tuant deux soldats israéliens.

Seize otages tués sont toujours en détention à Gaza, après que le Hamas a libéré les vingt captifs vivants la semaine dernière, dans le cadre de son accord de cessez-le-feu avec Israël. Le groupe islamique palestinien a déjà restitué les corps de douze otages décédés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 16 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

