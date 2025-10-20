Israël en guerre : Israel Katz affirme que les dirigeants du Hamas seront responsables en cas de tout incident au-delà de la zone contrôlé par Tsahal à Gaza

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a exhorté aujourd’hui l’armée israélienne de transmettre un message clair aux dirigeants du Hamas via l’intermédiaire du mécanisme de surveillance américain, les avertissant qu’ils seront tenus responsables de tout incident qui aura lieu dans la zone contrôlée par Tsahal dans la bande de Gaza.

« Tout terroriste du Hamas se trouvant au-delà de la ligne jaune dans la zone contrôlée par Israël doit être évacué immédiatement. Les dirigeants du Hamas seront tenus responsables de tout incident. Ceux qui resteront sur le terrain seront pris pour cible sans autre avertissement, afin de permettre aux forces de l’armée israélienne d’agir librement et immédiatement face à toute menace. La protection des soldats de l’armée israélienne est notre priorité absolue et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour la garantir« , a déclaré Israel Katz.

Par ailleurs, ce matin, un incident s’est produit : l’armée israélienne a informé, dans un communiqué, que plusieurs terroristes ont été identifiés en train de franchir la ligne jaune et de s’approcher des forces de Tsahal opérant dans la zone de Shejaiya, au nord de Gaza d’une manière qui représentait une menace immédiate pour elles. Les forces ont dû ensuite tirer sur les terroristes qui avaient franchi la ligne jaune afin de neutraliser la menace pesant sur les troupes.

Tsahal ajoute que peu après cet incident, plusieurs autres terroristes ont été identifiés en train de franchir la ligne jaune et de s’approcher des forces de Tsahal opérant dans la zone de Shejaiya. Les soldats israéliens ont dû également tirer sur les terroristes qui avaient franchi la ligne jaune.

L’avertissement d’Israel Katz intervient après que le Hamas a rompu hier le cessez-le-feu en cours dans la bande de Gaza, en tirant des missiles antichars et des coups de feu sur des soldats israéliens. Deux combattants de Tsahal, le major Yaniv Kula et le sergent-chef Itay Yavetz, sont décédés suite à cette attaque.

Les forces israéliennes ont ensuite riposté, attaquant des infrastructures du Hamas et éliminant cinq membres du groupe islamique palestinien. Après ces frappes aériennes, l’armée israélienne a annoncé qu’elle va reprendre la mise en œuvre du cessez-le-feu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 16 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités