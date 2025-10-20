Alain SAYADA : Bravo à Franck Tapiro – Deux ans après le 7 octobre : la victoire de la vie, la fierté d’Israël – Echo Photo Alain AZRIA

Alain SAYADA

Deux ans après le 7 octobre : la victoire de la vie, la fierté d’Israël

Le 7 octobre 2023, jour de Simha Torah, Israël et le peuple juif ont été frappés en plein cœur.

Ce jour-là, la joie s’est transformée en sidération, en larmes, en douleur. Le monde juif entier s’est figé. Nous avons pleuré nos morts, nos disparus, nos otages. Nous avons vu, impuissants, la haine se déchaîner jusque dans les rues de nos démocraties.

Mais deux ans plus tard, à Simha Torah 2025, la lumière a triomphé.

Après le temps du deuil, voici revenu le temps de la joie — cette valeur suprême du judaïsme, celle qui porte la vie, celle qui défie la mort.

C’est dans cet esprit que DDF a réuni à Paris plus de 1000 personnes venues célébrer la libération des otages, la victoire de la vérité, et la fierté d’être juif et sioniste de toute tendance de l’échiquier de la communauté juive de France .

Une soirée historique, vibrante, habitée par une émotion rare : une salle debout, des applaudissements sans fin, une ferveur telle que des centaines de personnes n’ont même pas pu entrer.

Une communion, un message, un engagement

Cette soirée fut bien plus qu’un événement festif : c’était un acte de foi.

Un hommage bouleversant aux otages et à leurs familles.

Des témoignages poignants sur la force d’Israël et la résilience du peuple juif.

Des messages puissants sur les batailles de la vérité :

Comment répondre aux calomnies et aux mensonges d’un monde qui inverse les rôles.

Comment réhabiliter l’image d’Israël face à des médias souvent biaisés.

Comment renforcer l’unité du peuple juif dans un monde fragmenté.

Une ovation pour le courage

Et puis, il y eut ce moment suspendu : lorsque Julien Odoul, a pris la parole.

Debout, la salle entière l’a salué dans une ovation longue et sincère.

Parce que, face au silence de tant d’autres, il a eu le courage de dire la vérité.

Parce qu’il a su affirmer, sans trembler, son soutien indéfectible à Israël et son rejet de la haine.

Parce qu’il a rappelé qu’en ces temps de confusion morale, il y a encore des voix françaises qui savent distinguer le bien du mal.

Des visages, des cœurs, une unité

De nombreuses personnalités politiques de Gauche et de Droite , intellectuelles, médiatiques et artistiques étaient présentes :

Le président du Consistoire de Paris Joel Mergui, le Président du Consistoire Central Elie Korchia, Florence Bergeaud-Blackler, Xavier Bertrand, Nathalie Cohen-Bezerman, Jean-Michel Blanquer, Patrick Bruel, Julien Dray, Marc Eisenberg, Cyril Hanouna, Céline Pina, Enrico Macias, Karen Taieb femme de notre regretté Gil zal et tant d’autres…

Plus de 25 collectifs et associations unis autour d’un même message : Israël vivra, Israël vaincra.

Et parce que la joie juive ne se conçoit jamais sans mémoire, nous avons dansé, chanté et prié pour ceux qui ne sont pas revenus, pour ceux qui restent prisonniers, et pour ceux qui sont tombés.

Leur souvenir reste notre boussole, leur courage notre moteur, leur lumière notre héritage.

La soirée s’est terminée en musique, dans la joie, les chants et la fraternité, comme un cri d’espérance lancé à la face du monde :

Am Israël Haï — le peuple d’Israël est vivant !

Am Israël Haï !

Par Alain Sayada