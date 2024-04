Israël en guerre : Les États-Unis demandent aux ministres des Affaires étrangères du Moyen-Orient de servir de médiateur avec l’Iran, suite à la menace qui pèse sur Israël

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters, Brett McGurk, le conseiller américain de la politique de la Maison-Blanche au Moyen-Orient a appelé les ministres des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Qatar et de l’Irak pour leur demander de transmettre un message à l’Iran l’exhortant à réduire les tensions avec Israël.

Cet appel fait suite à une information rapportée par Bloomberg hier soir. Selon le média américain, les États-Unis estiment qu’une attaque majeure de l’Iran contre Israël est imminente et pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Cette affirmation est basée sur les évaluations des services de renseignement partagées par les États-Unis avec Israël.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le premier ministre japonais, Fumio Kishida, à la Maison-Blanche qui a eu lieu hier, le président américain, Joe Biden, a réagi à cette infirmation en indiquant que l’engagement des États-Unis « en faveur de la sécurité d’Israël contre ces menaces de l’Iran et de ses mandataires est à toute épreuve« .

Aujourd’hui, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, s’est entretenu avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, en réaffirmant le soutien des États-Unis à la sécurité d’Israël et leur engagement à défendre le pays en cas d’attaque iranienne.

Depuis une semaine, les tensions entre l’Iran et Israël se sont accrues suites la prétendue frappe israélienne en Syrie qui a eu lieu en début de la semaine dernière, qui a tué le commandant en chef du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), Mohammad Reza Zahedi.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités