Israël en guerre : les États-Unis estiment qu’Israël a mobilisé suffisamment de troupes devant Rafah pour lancer une grande offensive

Selon les informations de CNN, qui se base sur les dires de deux hauts responsables de l’administration de Joe Biden, Les États-Unis estiment qu’Israël dispose de suffisamment de troupes de Tsahal et de main-d’œuvre dans le sud de Gaza, à la périphérie de Rafah, pour entrer dans la ville avec une capacité opérationnelle.

Néanmoins, les responsables américains ont affirmé qu’ils ne sont pas encore sûrs qu’Israël a pris la décision finale de procéder à une incursion terrestre à Rafah.

Ces responsables ont également souligné les inquiétudes croissantes au sein de l’administration Biden quant au manque de préparation d’Israël pour protéger la population civile de la bande de Gaza, y compris la préparation de l’aide humanitaire, notamment de la nourriture, de l’hygiène et des abris.

Cet article de CNN intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et les États-Unis : la semaine dernière, Joe Biden, le président des États-Unis, a menacé de ne plus livrer d’armes à Israël si Tsahal lance une opération militaire d’envergure à Rafah.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités