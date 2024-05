Israël en guerre : l’État d’Israël aurait proposé à l’Autorité palestinienne de prendre le contrôle du terminal de Rafah

Selon les informations de Sky News, qui se base sur les dires d’une source palestinienne de haut rang, Israël aurait proposé le contrôle du terminal de Rafah à l’Autorité palestinienne. Néanmoins, l’organisme palestinien aurait refusé cette offre, affirmant qu’il n’assumerait aucune responsabilité à Gaza avant la fin de la guerre.

Le responsable palestinien aurait également indiqué à Sky News que cette offre israélienne est le résultat de pressions exercées par les États-Unis. Toujours selon cette source, l’Autorité palestinienne serait prête à assumer des responsabilités dans la bande de Gaza à la condition qu’Israël s’engage à mettre en œuvre l’initiative arabe visant à la création d’un État palestinien promulguée en 2007.

La semaine dernière, Tsahal a pris le contrôle d’une partie de la ville de Rafah, dont son terminal, lors du lancement d’une opération terrestre dans la ville du sud de la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités