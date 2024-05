Israël en guerre : quatre soldats de Tsahal blessés suite à des tirs de missiles antichar lancés par le Hezbollah dans le nord d’Israël

L’armée israélienne a annoncé ce matin, dans un communiqué, que quatre soldats de Tsahal ont été légèrement blessés après que deux missiles antichars ont été tirés par les terroristes du Hezbollah depuis le Liban vers le nord d’Israël, près du kibboutz Yiftah en Haute Galilée.

Les soldats ont été transportés d’urgence à l’hôpital pour y être soignés. Tsahal a ajouté que l’incident s’est produit à la suite d’alertes qui avaient retenti dans le nord du pays plus tôt ce matin.

Tsahal a également indiqué que lors d’un autre incident aujourd’hui, un drone a traversé le territoire israélien et est tombé dans la région de Zarit. Aucune victime n’a été signalée.

En outre, deux autres drones en provenance du Liban ont explosé près de Beit Hillel, dans le nord d’Israël, plus tôt ce matin. À la suite de l’explosion, les forces israéliennes ont déclaré qu’un incendie s’était déclaré dans la zone et avait ensuite été éteint.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

