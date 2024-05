Israël en guerre : Yoav Gallant demande au ministère de la Défense de développer une arme novatrice et sans égal pour lutter contre les terroristes à Gaza

Selon les informations du Jerusalem Post, Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, a demandé lors d’une conversation privée au chef de la Direction de la recherche et du développement (DDR&D, ou MAFAT en hébreu) ​​du ministère de la Défense, Danny Gold, de développer un type d’arme que personne ne connaît et qui n’a pas d’équivalent dans le monde.

Le ministre israélien a demandé à ce que l’arme soit conçue pour lutter efficacement contre les organisations terroristes selon des scénarios de combat en cours dans la bande de Gaza, dans lesquels les terroristes réussissent à se cacher sous le couvert des bâtiments et des infrastructures souterraines sur de vastes zones.

Le Jerusalem Post indique également que Yoav Gallant a également approuvé un budget spécial pour le MAFAT afin d’accélérer le développement de puces très avancées qui amélioreront les capacités informatiques de diverses munitions israéliennes et amélioreront les performances sur le champ de bataille.

Cette demande du ministre israélien de la Défense intervient une semaine après que Joe Biden, le président des États-Unis, a menacé de ne plus livrer d’armes à Israël si Tsahal lance une opération militaire d’envergure à Rafah.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités