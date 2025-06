Israël en guerre : les États-Unis mettraient la pression sur Israël pour exiger la conclusion d’un accord de cessez-le-feu à Gaza, le plus rapidement possible

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters, dans les cadres des négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, les responsables de l’administration américaine auraient fait au Hamas des promesses supplémentaires sous la forme de mesures qui mèneront à la fin de la guerre.

Les responsables américains seraient optimistes quant à la réponse du Hamas, mais Israël ne serait pas du même avis.

Reuters révèle également que Les États-Unis exercent une pression sur Israël pour conclure un accord de cessez-le-feu le plus rapidement possible.

Par ailleurs, la radio de l’armée israélienne a informé aujourd’hui le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer et le ministre israélien de la Défense Israel Katz, se sont mis d’accord sur la réponse israélienne à la contre-offre du Hamas à la proposition américaine de cessez-le-feu.

La radio de Tsahal précise que la réponse israélienne a été transmise aux médiateurs et qu’Israël attend maintenant la réaction du Hamas.

Hier, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Benjamin Netanyahu, a affirmé que des « avancées significatives » ont été réalisées durant les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Toutefois, il a indiqué qu’il est trop tôt pour parler de réussite dans les négociations et « pour donner de l’espoir aux gens« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 55 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités