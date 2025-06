Israël en guerre : le Royaume-Uni se joint à d’autres pays occidentaux pour sanctionner Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich pour « incitation à la violence »

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a affirmé aujourd’hui dans un communiqué que la Grande-Bretagne se joindra au Canada, à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande ainsi qu’à d’autres pays pour sanctionner le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et le ministre des Finances Betsalel Smotrich, pour « incitation à la violence contre les palestiniens en Cisjordanie ayant conduit à des violences et à leur expulsion de leurs foyers« .

« Nous sommes fermement attachés à la solution à deux États et continuerons à œuvrer avec nos partenaires à sa mise en œuvre. C’est le seul moyen de garantir la sécurité et la dignité des israéliens et des palestiniens et d’assurer la stabilité à long terme de la région, mais elle est menacée par la violence des colons extrémistes et l’expansion des colonies« , a indiqué David Lammy dans son communiqué.

Les sanctions prévoient le gel des avoirs des deux ministres israéliens, leurs interdictions d’entrée au Royaume-Uni ainsi que l’interdiction à toute institution financière basée au Royaume-Uni de traiter avec eux.

Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich se sont indignés de cette décision dans des posts publiés dans leurs comptes X (anciennement Twitter).

« Nous avons survécu à Pharaon, nous survivrons aussi à Keir Starmer. Je continuerai à œuvrer pour l’État d’Israël et le peuple israélien, sans crainte ni intimidation !« , s’est insurgé Itamar Ben Gvir.

« J’ai entendu dire que la Grande-Bretagne a décidé de m’imposer des sanctions pour avoir entravé la création d’un État palestinien. Le moment ne pouvait pas être mieux choisi« , a affirmé Betsalel Smotrich.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a aussi réagi à ces sanctions, les qualifiant de « scandale ».

La décision du Royaume-Uni de sanctionner les deux ministres israéliens s’inscrit dans sa volonté de limiter drastiquement son soutien à l’État d’Israël : le mois dernier, le Royaume-Uni a décidé de suspendre des négociations de libre-échange avec Israël, suite au lancement de l’opération « Chars de Gédéon » par Tsahal dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 55 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités