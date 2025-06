Israël en guerre : Benjamin Netanyahu déclare qu’il y a des « avancées significatives » dans les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a affirmé que des « avancées significatives » ont été réalisées durant les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

« Nous travaillons actuellement sans relâche sur ce sujet », a ajouté Benjamin Netanyahu.

Néanmoins, le dirigeant israélien a indiqué qu’il est trop tôt pour parler de réussite dans les négociations et « pour donner de l’espoir aux gens« .

Par ailleurs, plus tôt ce matin, des sources proches du dossier ont déclaré au Jerusaelm Post qu’elles estiment que la réponse du Hamas pourrait changer de manière positive et conduire potentiellement à une percée dans les négociations.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 55 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités