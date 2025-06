Israël en guerre : Mahmoud Abbas condamne les massacres du 7 octobre et appelle au démantèlement du Hamas, dans une lettre envoyée à Emmanuel Macron

L’Élysée a annoncé aujourd’hui que Le président de l’Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbas, a envoyé une lettre au Président de la République française, Emmanuel Macron, condamnant officiellement les massacres du 7 octobre 2023 et appelant à mettre en œuvre la solution à deux États et à démanteler le Hamas.

Cette initiative diplomatique sans précèdent du président de l’AP, intervient à quelques jours de la conférence internationale des Nations Unies à New-York, qui vise à mobiliser le monde autour de la reconnaissance d’un État palestinien.

« Ce qu’a fait le Hamas le 7 octobre 2023, en tuant et en prenant des civils en otage, est inacceptable et condamnable. Nous appellons le Hamas à libérer immédiatement tous les otages et personnes retenues. Nous sommes prêts à prendre toute notre part pour promouvoir un chemin crédible et irréversible vers la fin de l’occupation, et aller vers la concrétisation d’un État indépendant et souverain de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États, dans le cadre d’un calendrier clair et avec des garanties internationales fortes », a indiqué Mahmoud Abbas dans la lettre.

Le dirigeant palestinien a également émis une série d’engagements dans la lettre, appelant notamment au démantèlement complet du Hamas, qui n’aura plus aucun rôle dans la future gouvernance à Gaza, le soutien au déploiement d’une mission de protection/stabilisation dans l’enclave palestinienne, incluant des forces arabes et internationales, pour assister les forces de sécurité de l’AP, assurer la sécurité de toutes les parties et superviser l’application d’un cessez-le-feu permanent.

Mahmoud Abbas s’est aussi engagé à poursuivre la mise en œuvre de réformes globales au sein de l’Autorité palestinienne et à la tenue d’élections présidentielles et parlementaires dans un délai d’un an, sous supervision internationale.

L’Élysée salue dans un communiqué des « engagements concrets et inédits, témoignant d’une volonté réelle d’avancer vers la mise en œuvre de la solution à deux États ».

Il s’agit de la première condamnation officielle des massacres du 7 octobre 2023 par le président de l’Autorité palestinienne : il y a encore quelques jours, dans une interview accordée au quotidien officiel de l’AP Al-Hayat Al-Jadida, il avait salué le « succès stratégique » de l’attaque du Hamas, affirmant qu’elle avait atteint des « objectifs importants ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 55 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités