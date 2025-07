Israël en guerre : les États-Unis sanctionnent l’Autorité palestinienne et l’OLP pour « atteinte à la paix »

La décision du Département d’État américain va également permettre d’empêcher les personnes visées d’obtenir des visas pour se rendre aux États-Unis. Ces sanctions américaines contre des membres de l’AP et de l’OLP, apparaissent comme une réponse des États-Unis face aux pays européens comme la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni (mais aussi le Canada) qui ont annoncé récemment qu’ils reconnaitront l’État de Palestine en septembre.

Les délits énumérés par le Département d’État comprennent « l’adoption de mesures visant à internationaliser son conflit avec Israël » par le biais de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de Justice, ainsi que le soutien et la glorification de la violence, notamment dans les manuels scolaires et le programme « payer pour tuer » (politique qui consiste à verser des allocations financières aux palestiniens emprisonnés en Israël pour des actes liés au terrorisme, ainsi qu’à leurs familles).

Ces derniers jours, les États-Unis se sont vivement opposés à la reconnaissance par les pays occidentaux d’un État palestinien, affirmant que ces initiatives sont un obstacle pour les négociations de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui sont par ailleurs actuellement au point mort.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 50 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités