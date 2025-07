L’antisémitisme d’État revient masqué : les leçons ignorées de l’Histoire

Par René Taieb

En septembre 2025, plusieurs pays occidentaux – France, Espagne, Portugal, Canada, Royaume-Uni, Suède, Malte, et d’autres encore – envisagent de reconnaître un « État palestinien ». Un État sans frontières précises, sans unité politique, et gangrené par des groupes terroristes, dont le Hamas, ouvertement génocidaire.

Ce geste est présenté comme un acte de paix. Mais c’est un acte profondément idéologique, déséquilibré, et dans certains cas, hostile à Israël, l’unique État juif au monde. Et cela ne peut être dissocié d’une histoire longue de trahisons, de persécutions, et d’hypocrisie de ces mêmes nations envers les Juifs.

Quand ceux qui ont persécuté les Juifs se parent de morale

La France a connu les expulsions médiévales, l’affaire Dreyfus, Vichy et la complicité dans la Shoah.

L’Espagne, mère de l’Inquisition, a été l’un des royaumes les plus brutalement antijuifs de l’Histoire.

Le Portugal a rayé sa communauté juive par conversions forcées, autodafés et exils.

Le Canada, loin de son image pacifique actuelle, a fermé ses portes aux Juifs fuyant les nazis.

Le Royaume-Uni a expulsé les Juifs dès le XIIIᵉ siècle, et freiné l’émigration juive vers la Palestine mandataire.

La Suède a maintenu des lois discriminatoires jusque tardivement, tout en prétendant à une neutralité morale.

Malte, quant à elle, a réduit en esclavage ses Juifs avant de les faire disparaître de sa mémoire collective.

Aucun de ces pays n’est vierge. Tous portent une responsabilité historique dans la marginalisation, l’humiliation ou l’abandon des Juifs.

Et pourtant, le peuple juif est toujours là

Il a survécu aux bûchers, aux ghettos, aux déportations, aux pogroms, aux lois raciales et aux camps de la mort.

Il a rebâti, sur tous les continents, sa culture, sa foi, ses familles, ses institutions.

Il a survécu à l’indifférence des grandes puissances.

Et aujourd’hui, il n’est plus seul.

Israël : la réponse historique à des siècles d’abandon

Depuis 1948, les Juifs disposent d’un État souverain, fort, démocratique, doté d’une armée puissante et d’une vision claire : garantir que jamais plus le peuple juif ne soit à la merci d’autrui.

Israël n’est pas un refuge. C’est une réponse stratégique, morale, existentielle.

Et ceux qui, aujourd’hui encore, rêvent de soumettre ou de délégitimer les Juifs doivent désormais compter avec un peuple debout, uni, protégé, armé.

La diplomatie juive, l’intelligence juive, la mémoire juive, et la force israélienne sont autant de remparts contre les haines anciennes qui reprennent aujourd’hui un nouveau masque : celui de la diplomatie sélective, du droit international à géométrie variable, et de la fausse équidistance.

Respecter les Juifs n’est plus une option. C’est une exigence.

Reconnaître un « État palestinien » sans qu’il reconnaisse Israël, sans renoncer à la violence, sans réparer son antisémitisme rampant, n’est pas un acte de paix. C’est une répétition des erreurs du passé : croire que sacrifier les Juifs apportera la stabilité.

Mais le temps des sacrifices juifs est terminé.

Israël veille. Et le peuple juif n’est plus à vendre.

L’éternité a un nom: le peuple juif

René Taieb

Journaliste et Chroniqueur Pour Israël Actualités