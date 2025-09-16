Israël en guerre : les forces de Tsahal commencent à envahir la ville de Gaza

Dans un post publié ce matin sur son compte X (anciennement Twitter), le porte-parole de Tsahal en langue arabe, Avichay Adraee, a confirmé le début de l’invasion de Tsahal dans la ville de Gaza, enjoignant les civils gazaouis à évacuer la ville qui est devenue « une zone de combat dangereuse ».

« Habitants de Gaza, l’armée de défense a commencé à détruire les infrastructures du Hamas dans la ville de Gaza.

La ville de Gaza est considérée comme une zone de combat dangereuse ; rester sur place vous expose au danger.

Déplacez-vous au plus vite par la route Al-Rashid vers les zones indiquées au sud du Wadi Gaza, que ce soit en véhicule ou à pied. Rejoignez les plus de 40 % des habitants qui ont quitté la ville de Gaza pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches« , a affirmé Avichay Adraee.

Hier soir, les médias palestiniens ont fait état de frappes aériennes massives dans le nord-ouest de la ville de Gaza, le ciel s’illuminant d’orange. Des chars ont été signalés rue al-Jalaa, dans le centre-ville, provoquant panique et fuite massive des civils gazaouis.

Selon les informations palestiniennes, les attaques se sont concentrées sur trois quartiers principaux : Sheikh Radwan, al-Karama et Tel al-Hawa. Les habitants ont signalé la présence d’engins robotisés piégés et de bombardements aériens intenses, tandis que l’artillerie et les hélicoptères pilonnaient le nord de Gaza. Des sources locales ont fait état de 37 frappes en 20 minutes. Les explosions provoquées par ces bombardements ont été entendues jusqu’à Tel-Aviv et la région de Sharon.

Tôt ce matin, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a confirmé, dans un post publié sur son compte X, les frappes aériennes israéliennes sur la ville de Gaza.

« Gaza est en feu. Tsahal frappe d’un poing d’acier les infrastructures du terrorisme et les soldats de Tsahal combattent vaillamment pour créer les conditions de la libération des otages et pour vaincre le Hamas. Nous ne faiblirons pas et nous ne reculerons pas — jusqu’à l’accomplissement de la mission« , a déclaré Israel Katz.

Le Jerusalem Post a par ailleurs informé ce matin que les 162e et 98e divisions de Tsahal ont pénétré dans la ville de Gaza la nuit dernière, à partir de 22h00 environ, et ont pris le contrôle de grandes parties du cœur de la ville.

Le média israélien a également indiqué qu’en plus du grand nombre de soldats du service obligatoire impliqués, environ 130 000 réservistes ont été appelés, avec un taux de réponse d’environ 80 % des réservistes. Les soldats ont été appelés à servir jusqu’à des dates allant de novembre de cette année jusqu’au début de 2026. Des sources de l’armée israélienne ont aussi déclaré au Jerusalem Post que l’opération devrait durer environ quelques mois, bien que sa durée soit imprévisible.

Ces derniers jours, dans le but de préparer son invasion terrestre, l’armée israélienne a intensifié ses frappes sur la ville de Gaza, touchant plus de 500 cibles militaires, dont des immeubles de grande hauteur convertis en infrastructures du Hamas. Parmi les cibles figuraient des bureaux de renseignement et de surveillance, ainsi que des postes d’observation intégrés dans des quartiers civils.

Par ailleurs, toujours en prévision de cette opération décisive, l’armée israélienne a émis des ordres d’évacuation pour de vastes secteurs de la ville. Les civils des zones comme le port de Gaza et le sud d’al-Rimal ont reçu l’ordre de se diriger vers le sud de l’enclave palestinienne, en direction des zones humanitaires désignées, notamment à Khan Younès et al-Mawasi. L’armée israélienne a déclaré hier soir qu’environ 350 000 civils palestiniens sur un million environ ont évacué la ville de Gaza, et environ 250 000 autres civils ces derniers jours.

Cette opération jugée décisive pour l’establishment israélien est à très haut risque : la radio publique israélienne KAN a récemment informé que le Hamas a commencé à déplacer certains otages à la surface de la ville de la bande de Gaza pour tenter d’entraver la future invasion des forces de Tsahal dans la ville.

Hier soir, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré être au courant de cette information dans un post publié sur son réseau social Truth, et a vivement averti le Hamas de ne « pas laisser cela se produire ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités