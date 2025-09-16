Israël en guerre : une commission indépendante de l’ONU accuse Israël de génocide dans la bande de Gaza
Dans un nouveau rapport publié aujourd’hui, la Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies a accusé l’État d’Israël de génocide contre les palestiniens dans la bande de Gaza.
La Commission d’enquête estime dans son rapport, qu’Israël a commis quatre des cinq actes génocidaires définis par la Convention sur le génocide de 1948, notamment tuer, causer des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale, soumettre délibérément les palestiniens à des conditions d’existence calculées pour entraîner leur destruction totale ou partielle, et imposer des mesures visant à entraver les naissances.
« La Commission conclut qu’Israël est responsable du génocide commis à Gaza. Il est clair qu’il existe une intention de détruire les palestiniens de Gaza par des actes qui répondent aux critères énoncés dans la Convention sur le génocide« , a déclaré Navi Pillay, présidente de cette Commission.
Selon le rapport, les déclarations des autorités civiles et militaires israéliennes prouvent une intention de détruire, en tout ou en partie, les palestiniens de la bande de Gaza en tant que groupe.
« La responsabilité de ces atrocités criminelles incombe aux plus hautes autorités israéliennes, qui ont orchestré une campagne génocidaire depuis près de deux ans avec l’intention précise de détruire le groupe palestinien à Gaza. La Commission constate également qu’Israël n’a pas réussi à prévenir et à punir le génocide, en s’abstenant d’enquêter sur les actes génocidaires et de poursuivre les auteurs présumés« , a ajouté Navi Pillay.
La commission exhorte ensuite Israël à mettre immédiatement fin au génocide dans la bande de Gaza et à se conformer pleinement aux mesures provisoires de la Cour internationale de Justice dans ses ordonnances des 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024. Elle demande aussi à Israël de rétablir l’accès et l’aide de l’ONU à la bande de Gaza et de « mettre fin à sa politique de famine.
Le ministère israélien des Affaires étrangères a fustigé ce rapport, dans un post publié sur son compte X, accusant les signataires du rapport d’être des « mandataires du Hamas » et en rappelant que les accusations de génocide présentes dans le rapport ont été démentis par le BESA (Begin-Sadat Center for Strategic Studies, think-thank israélien basé à l’Université Bar-Ilan en Israël).
« En réponse au faux rapport de la Commission d’enquête signée par Pillay, Sidoti et Kothari : trois individus servant de mandataires au Hamas, connus pour leurs positions ouvertement antisémites – et dont les déclarations horribles sur les juifs ont été condamnées dans le monde entier – ont publié aujourd’hui un autre faux « rapport » sur Gaza. Ce rapport repose entièrement sur des mensonges du Hamas, blanchis et répétés par d’autres. Ces inventions ont déjà été complètement démenties, notamment par une étude universitaire indépendante et approfondie menée par BESA, qui a réfuté chaque fausse allégation de génocide. Il va sans dire que les trois auteurs n’ont pas tenté de répondre aux conclusions claires de l’étude de BESA. Contrairement aux mensonges du rapport, le Hamas est le parti qui a tenté de commettre un génocide en Israël – assassinant 1 200 personnes, violant des femmes, brûlant vives des familles et déclarant ouvertement son objectif de tuer tous les juifs. Miraculeusement, les trois auteurs de ce faux rapport ont récemment démissionné. Ils ne devraient pas être remplacés. Israël rejette catégoriquement ce rapport déformé et faux et appelle à l’abolition immédiate de cette commission d’enquête« , a indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères.
Le rapport de cette commission indépendante de l’ONU intervient alors qu’Israël est de plus en plus isolé de la communauté internationale. En effet, les pays occidentaux, dont la France, reprennent de plus en plus la propagande du Hamas, alimentant la montée fulgurante de l’antisémitisme dans le monde et nuisant aux efforts pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.
L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.
Eliran COHEN pour Israel Actualités