Israël en guerre : une commission indépendante de l’ONU accuse Israël de génocide dans la bande de Gaza

C’est la première fois que la Commission détermine l’élément matériel de deux actes de génocide sous-jacents, ainsi que l’intention génocidaire. Le rapport n’examine toutefois pas la responsabilité pénale individuelle au titre du Statut de Rome.

En outre, la Commission a conclu à l’existence d’un génocide avec l’intention générale de commettre les actes sous-jacents et l’intention spécifique requise pour le génocide. Les preuves avancées sont des déclarations « déshumanisantes » de responsables israéliens et des déclarations appelant explicitement à la vengeance, à la destruction et à l’anéantissement.

La commission exhorte ensuite Israël à mettre immédiatement fin au génocide dans la bande de Gaza et à se conformer pleinement aux mesures provisoires de la Cour internationale de Justice dans ses ordonnances des 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024. Elle demande aussi à Israël de rétablir l’accès et l’aide de l’ONU à la bande de Gaza et de « mettre fin à sa politique de famine.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a fustigé ce rapport, dans un post publié sur son compte X, accusant les signataires du rapport d’être des « mandataires du Hamas » et en rappelant que les accusations de génocide présentes dans le rapport ont été démentis par le BESA (Begin-Sadat Center for Strategic Studies, think-thank israélien basé à l’Université Bar-Ilan en Israël).

« En réponse au faux rapport de la Commission d’enquête signée par Pillay, Sidoti et Kothari : trois individus servant de mandataires au Hamas, connus pour leurs positions ouvertement antisémites – et dont les déclarations horribles sur les juifs ont été condamnées dans le monde entier – ont publié aujourd’hui un autre faux « rapport » sur Gaza. Ce rapport repose entièrement sur des mensonges du Hamas, blanchis et répétés par d’autres. Ces inventions ont déjà été complètement démenties, notamment par une étude universitaire indépendante et approfondie menée par BESA, qui a réfuté chaque fausse allégation de génocide. Il va sans dire que les trois auteurs n’ont pas tenté de répondre aux conclusions claires de l’étude de BESA. Contrairement aux mensonges du rapport, le Hamas est le parti qui a tenté de commettre un génocide en Israël – assassinant 1 200 personnes, violant des femmes, brûlant vives des familles et déclarant ouvertement son objectif de tuer tous les juifs. Miraculeusement, les trois auteurs de ce faux rapport ont récemment démissionné. Ils ne devraient pas être remplacés. Israël rejette catégoriquement ce rapport déformé et faux et appelle à l’abolition immédiate de cette commission d’enquête« , a indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères.

Le rapport de cette commission indépendante de l’ONU intervient alors qu’Israël est de plus en plus isolé de la communauté internationale. En effet, les pays occidentaux, dont la France, reprennent de plus en plus la propagande du Hamas, alimentant la montée fulgurante de l’antisémitisme dans le monde et nuisant aux efforts pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités