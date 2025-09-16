Israël en guerre : les États-Unis vont signer prochainement un accord de défense renforcée avec le Qatar, après la frappe israélienne sur Doha

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a déclaré aujourd’hui que le Qatar et les États-Unis sont sur le point de conclure un accord de coopération renforcée en matière de défense, une semaine après la frappe israélienne qui a visé des dirigeants du Hamas à Doha.

« Nous entretenons un partenariat étroit avec les qataris. Nous avons d’ailleurs conclu un accord de coopération renforcée en matière de défense, sur lequel nous travaillons et que nous sommes sur le point de finaliser », a affirmé Marco Rubio en quittant Tel-Aviv pour Doha.

Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al Ansari, a d’ailleurs informé qu’à son arrivée à Doha, Marco Rubio a rencontré l’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, et a discuté de la coopération des deux pays en matière de défense.

« Cette attaque israélienne accélère bien sûr la nécessité d’un nouvel accord de défense stratégique entre nous et les États-Unis. Ce n’est pas une nouveauté en soi, mais c’est certainement une étape accélérée », a déclaré Majed Al Ansari lors d’un point de presse après la visite du secrétaire d’État américain.

L’attaque israélienne qui a eu lieu la semaine dernière avait pour but d’éliminer la délégation du Hamas qui s’était réunie au Qatar pour discuter de la proposition de Donald Trump pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Quelques minutes après l’attaque, le média saoudien Al-Hadath avait informé que Khalil al-Hayya, Zaher Jabarin, Khaled Mechaal et Nizar Awadallah ont été éliminés lors de la frappe israélienne au Qatar. Cette information n’a toujours pas été confirmée.

Selon les analyses de l’establishment israélien relayées par les médias israéliens, les principales cibles de l’opération auraient survécu à l’attaque. Seuls des membres de familles et des collaborateurs éloignés auraient été tués dans les bombardements.

Par ailleurs, le Hamas a fait savoir, quelques heures après l’attaque, que cinq de ses membres avaient été tués dans l’attaque, dont le fils de son chef de file en exil à Gaza et négociateur en chef, Khalil al-Hayya. Le groupe terroriste palestinien avait aussi indiqué que ses principaux dirigeants avaient survécu.

Cette opération israélienne, dont le succès n’est pas encore connu, a une conséquence drastique pour les négociations de cessez-le-feu à Gaza : Après l’attaque à Doha, Le Qatar a annoncé qu’il suspend ses efforts de médiation entre Israël et le Hamas en vue d’un accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza.

Hier, lors du sommet arabo-islamique à Doha, l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, a vivement critiqué Benjamin Netanyahu, l’accusant de vouloir transformer le monde arabe en « zone d’influence israélienne ». Il a appelé les pays arabes à s’unir pour contrer ce qu’il a qualifié de « projet dangereux et expansionniste ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

