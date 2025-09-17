Video : Quand la France se soumet, l’Angleterre se soulève…et nos élites s’enfoncent

Video : Quand la France se soumet, l’Angleterre se soulève

Alors que la France s’enfonce chaque jour un peu plus dans ses compromissions avec l’islamisme radical, soutenue par Emmanuel Macron et son gouvernement, une réalité glaçante s’impose : dans nos universités, des minorités militantes stigmatisent et harcèlent des étudiants juifs, tandis que la majorité silencieuse désapprouve… sans jamais être entendue.

Le peuple dit non. Mais nos responsables politiques restent prisonniers d’un alignement servile sur l’Élysée. Cette passivité est coupable. Les activistes pro-palestiniens qui transforment nos campus en foyers de haine doivent être exclus sans délai. La France ne doit pas devenir la colonie idéologique du Hamas ni le relais des Frères musulmans.

Il est temps de reprendre la rue. Sarah Knafo l’appelle de ses vœux ; Philippe de Villiers le démontre avec sa pétition déjà signée par plus de 1,5 millions de Français : il faut descendre massivement dans nos villes. Dire non à la haine de la France. Non aux drapeaux palestiniens qui n’ont rien à faire dans nos rues. Affirmer qu’un seul drapeau doit flotter : le Bleu-Blanc-Rouge, symbole de notre unité nationale.

Dimanche dernier, Londres a montré la voie : plus de 150 000 Britanniques ont défilé — non pour acclamer le terrorisme, mais pour dire non à l’islamisme, non à la manipulation pro-palestinienne, oui à l’unité nationale, à la fidélité au drapeau Union Jack et au soutien à Israël. Des drapeaux palestiniens ont été arrachés : un symbole fort d’une opinion publique qui refuse la soumission.

La comparaison est saisissante. En 1940, pendant que Pétain se couchait devant Hitler, Churchill appelait son peuple à résister. Aujourd’hui, pendant que certains détournent les yeux face au Hamas et aux Frères musulmans, le peuple britannique reprend l’héritage de Churchill : se lever, dire non, refuser la soumission. Comme Laval trahissait la France, certains compromettent aujourd’hui l’honneur national — Macron pourrait presque prononcer la phrase absurde : « Je souhaite la victoire des islamistes… » ; je vous laisse imaginer la suite.

Et que dire des propos d’Olivier Faure, secrétaire du Parti socialiste ? Nous connaissions déjà la haine exprimée par certains responsables de LFI — Mélenchon, Panot, Corbière et consorts —, mais Faure franchit aujourd’hui une ligne rouge : appeler à hisser des drapeaux palestiniens le 22 septembre, jour du Nouvel An juif, revient à stigmatiser les Juifs et à associer leur fête à un pseudo-État dominé par le Hamas. L’Histoire se répète : face au danger, il y a toujours ceux qui capitulent et ceux qui résistent. Les socialistes ne sont pas à leur premier coup d’essai : durant la Seconde Guerre mondiale, François Mitterrand avait reçu la Francisque des mains du Maréchal Pétain pour sa participation au gouvernement de Vichy. Heureusement, dans les rangs socialistes, certains résistent — peu nombreux, mais présents.

Aux Français de choisir leur camp : la soumission… ou le courage. Apportons sans réserve notre soutien aux Français juifs qui luttent contre l’antisémitisme, et à Israël, allié dans la résistance contre la montée de l’islamisme radical. Honte à ceux qui marchandent avec l’ennemi pour « acheter la paix » dans des quartiers aujourd’hui trop souvent abandonnés. La République doit reconquérir ses territoires et retrouver la France de notre enfance. La France doit se relever et se tenir debout face à ceux qui veulent changer son identité et la gangréner par l’islamisme, et refuser qu’une France difformée s’impose à nos enfants.

Aux armes Citoyens, la France doit se relever et descendre dans toutes les rues de France

Am Israel Hai

Alain SAYADA

Redacteur en chef